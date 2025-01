Tunisie: ST - Méfiance quand même !

Les protégés de Maher Kanzari partent favoris, mais il ne faut pas sous-estimer le match et l'adversaire.

Les Stadistes n'en reviennent pas encore après la défaite face à l'USMonastir. Une défaite sévère à leurs yeux, l'imputant à l'arbitre Achraf Harakati sur l'action du but monastirien. Maintenant, c'est casé dans l'histoire, le ST a perdu le leadership en championnat, mais reste à l'affût de l'USM (à deux points) et du CA (à un point). Les équipiers de Sahraoui ont la possibilité de se relancer cet après-midi en recevant l'UST.

Sur le papier, il y a une différence claire et nette et une indiscutable supériorité des Stadistes qui ont 20 points d'écart en leur faveur et des «stats» beaucoup plus importantes et avantageuses. Toutefois, Maher Kanzari sait mieux que quiconque que ce genre de matches peut être un piège si ses joueurs le gagnent avant même de le jouer. L'adversaire prenable, avec ses défaites et sa situation pénible en bas du classement, ne baissera pas les bras. Il jouera son va-tout et tentera de ramener au moins un point du Bardo. Du côté stadiste, les solutions ne manquent pas avec plusieurs choix possibles.

A l'entrejeu, Mugisha a totalisé trois avertissements et manquera le match. Pas de soucis, Touré, Ayadi et Oumarou font l'affaire dans ce compartiment qui représente le maillon fort de l'équipe depuis le début de la saison, avec la facilité de relancer et de chercher les espaces quel que soit le profil de l'adversaire. En attaque, Kanzari ne devra pas se passer de Bilel Mejri, l'homme du couloir droit qui peut piquer vers l'axe et profiter des espaces créés.

Saâfi, lui aussi, se familiarise de plus en plus avec son rôle d'ailier gauche. Reste à savoir qui de Kadida ou de Berrima sera l'attaquant de pointe. Les chances du premier sont plus élevées, lui qui a commencé au dernier match de Monastir. En défense, et même si l'UST n'a pas tant de qualités offensives, la défense stadiste devra prendre toutes ses gardes. Essentiellement Sahraoui qui mène cette défense aux côtés de Laifa, Khalfa et le jeune Arous.

La première place au viseur

Le ST de Maher Kanzari s'apparente cette saison comme étant un des acteurs forts et réguliers du championnat. A mi-parcours, le ST n'est pas loin de la première place en comptant sur ses moyens et sur un bon contingent de joueurs qui affichent une facilité à évoluer et à gagner. L'USM et le CA se déplacent cette journée, et le ST devra gagner et attendre de bonnes nouvelles de Métlaoui et de Sousse.

Quel que soit le scénario de ces deux matches, le ST doit d'abord rassurer son public en gagnant et avec la manière contre l'UST. Kanzari a réussi jusque-là à greffer un bon état d'esprit. Ce n'est pas la défaite à Monastir qui va contredire ce constat. Le match d'aujourd'hui n'est pas si facile que le pensent certains. Les Stadistes peuvent compter même sur des joueurs qui ont apporté le plus quand ils ont été utilisés en cours de jeu, tels que Ferchichi, Ouerghemmi et Ayari.