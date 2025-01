Tunisie: L'huile d'olive tunisienne - Une huile de très bonne qualité qui répond aux normes internationales

L'huile d'olive tunisienne est l'une des huiles de meilleure qualité et répond à 80 % ou plus des normes de qualité requises, notamment pour l'huile vierge et extra vierge, ce qui est important pour le marché mondial, selon le directeur général de l'Office de l'élevage et des pâturages, Azzedine Chalghaf.

Au cours d'une interview accordée à la TAP, M. Chalghaf a souligné que l'huile d'olive tunisienne respecte les normes de qualité, ce qui a permis aux huiles tunisiennes de remporter des prix et d'atteindre les premiers rangs dans les concours internationaux de l'huile d'olive organisés par de nombreux pays.

En réponse à une question sur l'ampleur de l'impact des nouveaux plants importés sur les plantations, Chalghaf, qui dirige la Direction générale de la production agricole au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a déclaré que la contribution des plants importés reste faible dans la production nationale totale d'huile d'olive en Tunisie, ajoutant qu'il existe de nombreuses variétés nationales d'olives.

Il a souligné qu'il existe de nombreuses variétés nationales d'olives face à une présence limitée de variétés étrangères, soulignant la nécessité de traiter positivement les variétés nationales de qualité.

Il a ajouté que si le processus d'introduction de nouvelles variétés d'huile d'olive répond à des besoins en termes de rendement et de qualité, les choix de variété diffèrent d'un producteur à l'autre en fonction de la région, de la nature du solde l'exploitation agricole...

Il a précisé que « les huiles du nord sont connues pour leur arôme fruité et leur forte acidité, et il y a "al-Laqim" à Kairouan et "Shamlali" au centre, ajoutant, par ailleurs que les plantations d'oliviers sont de pures plantations tunisiennes et « authentiques ».