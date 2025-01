Sénégal: Birame Diop - 'Les Forces armées contribuent au renforcement des compétences et de l'esprit patriotique des jeunes'

Dakar — Les Forces armées sénégalaises contribuent à la formation et à l'éducation des jeunes, à travers plusieurs projets de renforcement de leurs compétences et de leur esprit patriotique, en droite ligne du concept Armée-Nation, a souligné le ministre des Forces armées dans un entretien avec l'APS.

"Les projets de formation et d'éducation des jeunes proposés par les Forces armées ont un effet multiplicateur, notamment le renforcement des compétences de la jeunesse, la promotion de la discipline, de la citoyenneté et des valeurs patriotiques", a fait savoir le général Birame Diop, lors de cet entretien, en prélude de la journée nationale de nettoiement "Setal Sunu Reew", dont l'organisation de la huitième édition aujourd'hui est confiée à l'armée.

Estimant qu'une jeunesse mieux formée est plus productive et capable de contribuer efficacement au développement national", le ministre des Forces armées est revenu sur les trois mécanismes de formation et d'éducation de la jeunesse.

"Les Forces armées contribuent à l'éducation et à la formation des jeunes à travers trois mécanismes, à savoir le renforcement de la citoyenneté et de l'esprit patriotique (WAAJAL XALEYI), la formation de qualification à un emploi (TAGGAT XALEYI) et la formation aux métiers agro-sylvo-pastoraux (NAATANGE). Ces mécanismes sont largement documentés dans le projet de Concept Armée-Nation Rénové", a-t-il fait savoir.

Face aux difficultés notées dans l'éducation des jeunes, les nouvelles tendances et l'irruption des réseaux sociaux, l'approche des Forces armées est donc de former les jeunes aux valeurs civiques, ainsi qu'aux compétences nécessaires pour contribuer au développement économique et social du pays.

