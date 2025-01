Sénégal: Le concept Armée-Nation, facteur clé du développement national et du bien-être des populations, selon le général Birame Diop

Dakar — A travers le concept Armée-Nation, les Forces armées sénégalaises sont devenues au fil des ans des acteurs essentiels du développement socio-économique et du bien-être des populations, par le biais de diverses activités et actions qui touchent l'ensemble des secteurs de la vie nationale.

"Pour les besoins d'une participation active des Forces armées dans le développement du pays, le concept Armée-Nation rénové a diversifié et élargi leurs domaines d'intervention. En effet, en plus de leur rôle traditionnel de défense et de sécurité, elles deviennent des acteurs clés dans le renforcement de l'intégration civilo-militaire, l'éducation et la formation des jeunes, le développement rural et l'agriculture, le développement des infrastructures, la santé publique, l'innovation technologique, la protection de l'environnement, la gestion des crises et des catastrophes", a déclaré le ministre des Forces armées.

Le général Birame Diop s'exprimait ainsi dans un entretien avec l'APS, en prélude de la huitième édition de la Journée nationale de nettoiement "Setal Sunu Réew", organisée ce samedi et dont le ministère des Forces armées est le maître d'oeuvre.

Ces nouvelles missions, selon lui, renforcent la place des Forces armées comme des partenaires essentiels du développement socio-économique et du bien-être des populations.

Ces interventions génèrent des retombées positives dans plusieurs secteurs de la société et de l'économie, parmi lesquels, outre les tâches régaliennes de défense et de sécurité, le développement de l'agriculture, la gestion des catastrophes naturelles, la constructions d'infrastructures, etc.

Les Forces armées interviennent également dans le développement rural et l'agriculture, des secteurs dans lesquels elles sont sollicitées pour contribuer à l'augmentation de la productivité agricole, à la création d'emplois, à l'amélioration de la souveraineté alimentaire, à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales, à la stabilité sociale et à la réduction des migrations vers les zones urbaines.

Face aux catastrophes naturelles, comme la crue du fleuve Sénégal et son principal affluent, la Falémé, où l'armée sénégalaise a été aux avant-postes en facilitant l'évacuation des populations touchées dans le nord et l'est du pays et la construction d'hôpitaux mobiles.

Dans le domaine des infrastructures de transport et de communication, le travail des Forces armées est également fort remarquable.

"Dans le concept Armée-Nation rénové, la participation des Forces armées à la construction des infrastructures contribue à l'amélioration de la connectivité nationale et régionale, facilitant le commerce, l'accès aux services essentiels (santé, éducation) et le déplacement des populations. Ce qui stimule l'économie locale et favorise l'intégration des marchés", a fait savoir le général Birame Diop.

Idem pour la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que dans le développement technologique et l'innovation, domaines dans lesquels les Forces armées ne sont pas en reste.

"Le concept Armée-Nation rénové intègre l'utilisation de la technologie dans les projets de santé publique, comme la télémédecine, qui permet d'offrir des consultations médicales dans les régions éloignées via des systèmes numériques", a souligné le ministre.

De plus, a-t-il ajouté, "les Forces armées peuvent aussi mettre en place des systèmes de gestion des données sanitaires pour prévenir et suivre les épidémies, améliorant ainsi la réponse sanitaire du pays".