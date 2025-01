Maroc: Fès - Une semaine d'événements pour célébrer la Journée Annuelle de la cité Idrisside

Fès — La ville de Fès célèbre samedi sa 15ème journée annuelle qui coïncide avec le 4 janvier de chaque année, marquant l'anniversaire de la pose des premières fondations de la ville par Moulay Idriss II en 808.

Organisée par la Fondation Yawm Fès (Jour de Fès), cette journée est un moment fort pour les habitants et les amoureux de la ville, qui se rassemblent pour réaffirmer leur engagement envers cité Idrisside sous le slogan "Ensemble pour Fès : histoire du passé, évaluation du présent et anticipation de l'avenir".

Le point d'orgue de cette célébration sera une conférence qui se tiendra samedi au Palais des Congrès. Les représentants des institutions signataires de la déclaration du Jour de Fès y aborderont des sujets en relation avec le thème "Fès et les enjeux du développement durable".

Cette rencontre sera l'occasion de faire le point sur les transformations en cours dans la capitale spirituelle du Royaume et d'explorer les moyens de garantir un développement harmonieux et respectueux de l'environnement.

La Fondation souligne l'importance de la participation active de tous les citoyens pour le succès des projets en cours et pour redonner à la cité impériale son rayonnement d'antan.

Au-delà de la conférence, une semaine entière d'activités, du 4 au 11 janvier, mettra à l'honneur le patrimoine et l'avenir de la ville. Des expositions thématiques, comme celle dédiée à l'innovation au service de la ville et de la région à l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, ou encore celle sur l'architecture, l'art et l'artisanat traditionnel à l'Université privée de Fès, permettront de découvrir les multiples facettes de Fès.

Une visite toponymique de la médina, ainsi qu'une activité spéciale à l'école pour non-voyants en partenariat avec l'École nationale d'architecture, sont également au programme.

Le 11 janvier, une randonnée dans les ruelles historiques de l'ancienne médina de Fès clôturera la semaine.

Cette marche symbolique coïncidera avec la commémoration de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, rappelant le rôle historique de la ville dans la lutte pour l'indépendance du Royaume.

La journée de clôture sera marquée par la signature d'un accord de partenariat entre la Fondation Jour de Fès et l'Association des anciens du lycée Moulay Idriss, scellant ainsi l'engagement des générations passées et futures envers la ville.

Cette semaine d'événements est considérée, selon les organisateurs, comme une invitation à renouveler l'engagement envers Fès, à célébrer son héritage et à construire un avenir prometteur, alliant tradition et modernité.

Célébrée à l'initiative de nombreuses associations de la société civile actives dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement et de la diffusion des valeurs de citoyenneté, cette journée annuelle tend à examiner et à débattre des mécanismes à même de de concrétiser les engagements signés le 4 janvier 2011 pour mettre en œuvre des projets et programmes d'un développement ambitieux, porteurs de progrès et de prospérité pour la population de la ville.

Classée depuis 1981 patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, la ville de Fès tend à renouer avec son passé prestigieux et à mettre en valeur son patrimoine ancestral, ses monuments historiques, ses Borjs et ses Murailles.