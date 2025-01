Sénégal: Sédhiou/Visite de travail du ministre de la santé et de l'action sociale - Dr Ibrahima Sy annonce des chantiers structurants

Le ministre de la Santé et de l'action sociale a effectué une visite de travail de quelques heures hier, vendredi 3 janvier, dans la région de Sédhiou. A l'issue des séances de travail et de visite de terrain, Dr Ibrahima Sy a annoncé la construction d'un nouveau centre de santé pour Sédhiou, la mise en service des ambulances médicalisées et d'autres investissements massifs dans le cadre de la mise en oeuvre du projet appelé « Le plan Diomaye pour la Casamance ».

A pas de charge, le ministre de la Santé et de l'action sociale a visité les services relevant de son département et rencontré les acteurs du secteur pour s'enquérir des préoccupations des travailleurs. « Je tiens dans un premier temps à remercier les autorités de la région de Sédhiou, à savoir Monsieur le gouverneur, les préfets, les élus, le personnel de santé et les populations pour cette grande mobilisation au service de la santé.

Pour ce qui est de la construction du centre de santé de Sédhiou, c'est une urgence et nous ferons de sorte que le centre qui existe déjà continue de fonctionner et que le nouveau soit bâti sur un autre site pour ne pas perturber les prestations de soins », a fait savoir Dr Ibrahima Sy. Au sujet de la santé maternelle et infantile, le ministre a déclaré que « les évacuations d'urgence des femmes en état de grossesse sont aussi une urgence et les ambulances médicalisées seront mises en service pour assouvir ce besoin vital ».

Et de poursuivre : « les urgences sont signalées partout mais il convient de noter que nous avons eu un budget très limité mais nous allons procéder à des arbitrages sur certaines questions ». Dr Ibrahima Sy rassure en outre qu' « il y'a des projets qui interviennent dans le sud du pays dans le cadre de la réinstallation des populations déplacées du conflit armé en Casamance et nous ferons de sorte que ces projets prennent en charge certains besoins fonctionnels des régions du sud.

Ces régions que sont Sédhiou, Ziguinchor et Kolda auront la chance et le privilège de porter un nouveau plan qui s'appelle le « Plan Diomaye pour la Casamance ». Il a fait savoir que ce plan va non seulement faciliter la réinstallation des populations déplacées mais aussi appuyer à la construction des infrastructures de base, y compris celles de la santé et de l'action sociale. « C'est surtout un levier pour lancer le développement durable de cette région avec des investissements massifs attendus de ce projet pour combler le gap de retard qu'a connu cette région du sud du Sénégal » a-t-il conclu.