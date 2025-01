Sénégal: Ligue 1 (10e journée) - L'Us Gorée-DSC, le duel au sommet

Après une pause d'une semaine, le championnat de Ligue 1 fait son retour ce week-end avec la 10e journée. Aux commandes au classement, l'Us Gorée va défier Dakar sacré coeur dans le duel phare. Les Insulaires ont encore besoin de consolider un peu plus leur fauteuil. Ce sera face à des Académiciens qui voudront confirmer leur bonne dynamique en se hissant au podium.

Le duel qui opposera au stade municipal de Yoff le leader, l'US Gorée à Dakar Sacré-Coeur (4e, 15 points) sera en vedette de la 10e journée qui se joue ce week end. A la suite de son probant succès (2-0) devant le Jaraaf, qui lui a permis de conforter sa position de leader du classement et de s'octroyer un titre symbolique de champion à la fin de l'année, le club insulaire (1er, 20 points) espère enchaîner encore et accroitre son avance sur son dauphin, le Jaraaf (2e ; 16 points avec cependant un match retard). Le défi ne sera pas simple devant le Dakar Sacré coeur (4e, 16 points) qui, après sa belle victoire face à leur Académiciens de Génération Foot, veut s'offrir une place au podium.

La 10e journée se poursuivra samedi avec la rencontre qui oppose au stade Amadou Barry, l'équipe de Guédiawaye FC (11e, 10 points) à Jamono Fatick, lanterne rouge (16e, 7 points) Au stade des Parcelles Assainies, Oslo FA (9e, 11 points) reçoit la Sonacos de Diourbel (6e, 13 points).

Au même moment, l'AJEL de Rufisque (10e, 10 points) effectuera le déplacement au stade municipal des HLM pour le duel des « promus » qui l'opposera à l'ASC HLM (7e, 11 points).

Sortis victorieux de deux victoires consécutives, les Thiéssois de Wallydaan (3e ; 16 points) de leur côté auront un bon coup à jouer sur leur pelouse de Lat Dior où ils attendent, ce samedi, l'US Ouakam (12e, 9 points). Un résultat positif à domicile sera tout aussi précieux pour la formation de la cité du Rail puisqu'il lui permettra de se rapprocher davantage et de mettre la pression sur le leader goréen. La 10e journée se poursuit demain dimanche avec deux autres rencontres. En difficulté et relégué à la 15e place, le Casa Sports (7 points) voudra sans doute aborder la nouvelle année sur une belle note et surtout de s'extirper de la zone de relégation. Il suffira toutefois au club Ziguinchorois de hausser le ton à domicile face à l'AS Pikine qui se maintient en milieu de tableau (8e, 11 points).

Après avoir relevé la tête en décrochant sa première victoire de la saison lors de la précédente journée, la Linguère de Saint-Louis (13e, 8 points) sera pour sa part attendue. Les Saint Louisiens accueillent au stade Alboury Ndiaye, l'équipe de Génération Foot, première équipe non relégable (14e, 7 points). A noter que le choc de cette journée entre Teungueth Fc et le Jaraaf a été reporté en raison de la rencontre qui opposera ce dimanche 4 janvier au stade Abdoulaye Wade, « les Vert et Blanc » aux Botswanais d'Opara comptant pour le compte de 4e journée de la Coupe CAF.

Programme 10e journée

Samedi 4 janvier (16h30)

Stade municipal de Yoff

Dakar Sacré Coeur- US Gorée

Stade Amadou Barry

Guédiawaye FC-Jamono Fatick

Stade Parcelles Assainies

Oslo F.A-Sonacos

Stade Lat Dior

Wallydaan-US Ouakam

Dimanche 5 janvier

Stade municipal HLM

ASC HLM-AJEL de Rufisque

Stade Aline Sitoé Diatta

Casa Sports-AS Pikine

Stade Alboury Ndiaye

Linguère-Génération Foot