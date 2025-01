Ile Maurice: Un homme arrêté après avoir agressé un policier

Le jeudi 2 janvier, un incident a eu lieu à Pointe-aux-Sables, où un homme a été arrêté après avoir agressé un policier. Selon les déclarations du policier, l'équipe répondait à une demande d'intervention lorsque l'incident s'est produit.

L'incident a eu lieu au domicile d'un homme âgé de 36 ans, commerçant ambulant, et de son épouse à Sugar Planters, Pointe-aux-Sables. Les époux étaient impliqués dans une dispute violente, endommageant des objets dans leur maison, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux et leur ont demandé de se calmer, le suspect étant devenu agressif. En colère, ce dernier a saisi plusieurs objets dans la maison, dont un ventilateur sur pied, qu'il a lancé vers les policiers. Il a ensuite pris un pot, avec de la terre et des fleurs, et l'a lancé sur un policier, l'atteignant sur la partie gauche du corps. L'agresseur a ensuite saisi le col de la chemise du policier, le déchirant.

Résistant à son arrestation, l'homme a repoussé un autre policier au sol, ce qui a entraîné une chute et une déchirure de son pantalon. Des renforts ont été appelés, y compris une autre équipe de policiers de la Tour-Koenig. L'homme a été averti sur place avant d'être emmené à la station de police de Pointe-aux-Sables. Un certificat médical a été émis pour un des policiers agressés qui souffrait de douleurs aux côtes gauches à la suite de l'incident. Le suspect a été arrêté et détenu au poste de police, où des poursuites d'assaulting police et de damaging property seront engagées contre lui.