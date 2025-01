Algérie: Bordj Bou Arreridj - Plus de 40 hectares de foncier industriel récupérés en 2024

BORDJ BOU ARRERIDJ — Plus de 40 hectares de foncier industriel ont été récupérés en 2024 dans le cadre des efforts visant à optimiser l'exploitation du foncier économique, à améliorer le climat d'investissement et à promouvoir la croissance économique, ont indiqué, samedi, les services de la wilaya.

Les mêmes sources ont précisé, dans un communiqué relatif au bilan du secteur de l'industrie et de l'investissement, que les actes de concession liés à 37 projets non entamés ont été annulés en 2024, donnant lieu à la récupération de 41 hectares de foncier dans les zones industrielles de Mechta Fatima (commune d'El Hammadia) et de Ras El Oued.

Le foncier récupéré est proposé sur la plateforme numérique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), conformément aux directives des hautes autorités du pays visant à fournir aux investisseurs sérieux un foncier industriel viabilisé, tout en leur offrant des facilités et un accompagnement durant les différentes étapes de leurs projets.

De plus, en vue de répondre à la demande croissante en matière de foncier industriel, plus de 40 lots de terrain d'une superficie globale de 22 hectares à Mechta Fatima et à Ras El Oued ont été mis au cours de l'année écoulée à la disposition de l'AAPI, selon la même source.

Les services de la wilaya ont ajouté que dans le cadre du "suivi des projets d'investissement, de l'élimination des obstacles et de la mise en place d'un environnement propice à l'investissement", pas moins de 348 actes de concession, 356 permis de construire, 205 décisions de création, 22 demandes de changement d'activité, 7 demandes de changement de statut juridique et 134 licences exceptionnelles, ont été délivrés.

Ces opérations ont permis de préserver plus de 13.000 emplois et de convertir 33 autorisations d'exploitation temporaires en autorisations définitives, tandis que 20 investisseurs ont reçu un accord de principe lié à la conversion de leurs autorisations exceptionnelles en autorisations définitives, a-t-on encore fait savoir de même source.

Il est prévu que 40 projets d'investissement sur les 123 en cours de réalisation dans différents secteurs d'activité soient mis en service durant l'année en cours (2025), ce qui permettra de générer 1.873 emplois directs, tandis que 20 autres projets devraient être mis en service "l'année prochaine", ont conclu les services de la wilaya.