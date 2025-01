Afrique: Coupe de la Confédération (4e journée) - L'USMA et le CSC pour un pas supplémentaire vers les quarts de finale

ALGER — L'USM Alger et le CS Constantine, les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de football, après une phase aller relativement bien réussie, avec une première place pour chacun d'entre eux dans son groupe respectif, s'apprêtent à aborder la phase retour de la compétition avec le même tempo, et avec la ferme intention de se qualifier en quarts de finale.

Les deux équipes algériennes qui ambitionnent d'aller le plus loin dans cette compétition continentale, sont conscientes de l'importance du rendez-vous de ce dimanche, et l'obligation de réussir un bon résultat pour consolider leur chance de qualification.

L'USM Alger pour confirmer son statut de leader

Dans le Groupe (C), les Rouge et Noir de l'USMA seront opposés aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosas avec l'objectif de confirmer leur première place et se rapprocher un peu plus des quarts de finale.

L'USMA, qui avait assez facilement dominé les Mimosas au match aller (3-0) sera appelée à disputer le match retour ce dimanche à 17h00 au stade Felix Houphouët-Boigny à Abidjan.

Solides leaders de leur groupe avec sept points, les Usmistes se sont déplacés à Abidjan en conquérants, car conscients qu'une victoire leur assurerait la qualification en quarts de finale dès cette quatrième journée, alors qu'un nul suffirait à leur assurer la première place, en attendant une confirmation lors des deux dernières journées.

"On s'est préparés de sorte à faire face à n'importe quelle éventualité, qu'elle soit liée au climat, à la météo, ou à la qualité du terrain. Notre premier objectif sera de rester bien solides derrière et de ne pas encaisser. Mais sans négliger pour autant l'aspect offensif, car nous avons l'intention de marquer autant de fois qu'il sera possible" a assuré le défenseur Lyès Chetti.

Un défi que les Rouge et Noir seront appelés à relever sans quatre de leurs titulaires habituels, dont l'attaquant et actuel meilleur buteur de la compétition, Ismaïl Belkacemi, qui souffre d'une blessure musculaire.

Même les trois autres absents pour cause de blessure, ne manquent pas d'importance sur l'échiquier du coach tunisien Nabil Maâloul, car il s'agit de l'expérimenté latéral gauche Nabil Lamara, du très actif milieu récupérateur Oussama Chita, et du solide libéro Adem Alilet, qui a été dispensé de ce déplacement pour des raisons familiales.

Des absences de marque qui cependant n'ont affecté en rien l'ambition du représentant algérien de revenir avec un bon résultat d'Abidjan, comme l'a si bien expliqué l'attaquant Khaled Bousseliou : "l'objectif sera de gagner, pour assurer la qualification le plus tôt possible et permettre à notre équipe de disputer ses deux derniers matchs en étant à l'aise".

"Même si la tâche s'avère ardue, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour revenir avec au moins un nul, car cela nous permettra de rester à la première place" a-t-il ajouté.

Le futur adversaire des Rouge et Noir a achevé pour sa part la phase aller du championnat ivoirien par une belle victoire (3-1), qui lui permis de se hisser à la quatrième place du classement général, avec 26 points.

Les Mimosas occupent également la deuxième place en Coupe de la Confédération, avec quatre points, faisant qu'une victoire contre l'USMA les placeraient dans un très bon couloir pour une éventuelle qualification en quarts de finale.

Le match ASEC Mimosas - USM Alger, sera dirigé par l'arbitre congolais Jean Pierre Nguiene, qui sera assisté de ses compatriotes Jean Prislas Malandaprefina et Vital Dictin Mel Glovel Mapangoulou.

Dans l'autre match de ce Groupe (C), le Jaraaf de Dakar (2 pts) accueillera les Botswanais d'Orapa United (2 pts). Un match de dernière chance pour les deux formations, prévu également dimanche après-midi et à huis clos, en raison de la sanction qui pèse actuellement sur le représentant sénégalais.

Le CSC à un tournant décisif

A l'inverse de l'USMA, les Sanafir avaient achevé la phase aller de cette Coupe de la Confédération par une défaite (3-2) chez les Angolais de Bravos do Maquis, et cet échec sur le fil, a été lourd de conséquences, car il a permis à leur adversaire du jour de les rejoindre à la première place du Groupe (A), qu'ils partageaient déjà avec le SC Simba de Tanzanie (6 pts).

En effet, contrairement au Groupe de l'USMA où il existe une certaine disparité entre les différents pensionnaires, celui du CSC est nettement plus serré, avec trois sérieux candidats à la qualification et qui disposent tous de six points après trois journées.

Autrement dit, le faux pas est désormais interdit pour les Constantinois, s'ils souhaitent vraiment passer en quarts et rééditer le parcours de la saison 2028-2019, lorsqu'il avait atteint les quarts de finale en Ligue des Champions, avant de se faire éliminer par le futur vainqueur de l'épreuve, l'Espérance de Tunis.

Dans cette quête, le CSC compte tirer profit de l'avantage du terrain et du soutien de son large public pour engranger les trois points face aux Bravos do Maquis, évitant ainsi de se rater dans ce tournant décisif pour la qualification.

En effet, ce match représente une excellente occasion pour les hommes de Kheireddine Madoui de faire la différence, et de prendre option sur les autres concurrents, surtout si le SC Simba de Tanzanie venait à perdre lors de son déplacement chez les tunisiens du CS Sfaxien.

"Nous avons tourné la page du championnat pour nous concentrer uniquement sur la compétition africaine et sur notre objectif de passer au deuxième tour. Les joueurs sont conscients de la nécessité de remporter le prochain match, et de bien négocier le suivant contre le Club Sportif Sfaxien, car il n'existe pas d'autre choix pour se qualifier" a expliqué l'entraîneur adjoint des "Sanafir", Atef Betira.

"Nos joueurs sont des professionnels, et ils possèdent suffisamment d'expérience pour relever ce défi. Nous sommes heureux de récupérer les éléments qui étaient blessés, car leur apport nous sera très utile lors des prochains matchs, à commencer par celui de dimanche soir" a-t-il ajouté.

Le futur adversaire du CSC reste sur une défaite (1-0) en championnat d'Angola, qui l'a relégué à la cinquième place du classement général avec 20 points, soit à treize longueurs de Petro Atletico, actuel solide leader avec 33 unités.

La rencontre CS Constantine- Bravos de Maquis, prévue à 20h00 au stade Echahid Hamlaoui, sera officiée par l'arbitre Béninois Issa Mohamed, qui sera assisté de ses compatriotes Gbemasiandan Cotton et Lucien Togignon Hontonon.

Pour rappel, à la fin de la phase de groupes, les deux premiers clubs seront qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération.

Le programme des matchs

Programme des matchs de la 4e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football, prévus dimanche :

Groupe A :

CS Sfaxien (TUN)- Simba SC (TAN) 17h00

CS Constantine (ALG) - Bravos do Maquis (ANG) 20h00

Groupe B :

Stellenbosch (AFS) - CD Lunda-Sul (ANG) 17h00

Stade Malien (MLI) - RS Berkane (MAR) 20h00

Groupe C :

Jaraaf (SEN) - Orapa United (BOT) 17h00

ASEC Mimosas (CIV) - USM Alger (ALG) 17h00

Groupe D :

Enyimba (NGR) - Black Bulls (MOZ) 17h00

Al-Masry (EGY)- Zamalek (EGY) 17h00