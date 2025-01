Ile Maurice: Deux plateformes de crypto-monnaies dans le viseur de la FSC

Deux plateformes impliquées dans la promotion des transactions en crypto-monnaies LiveAndEarnMauritius et FincequitymarketTD, sont dénoncées par la Financial Services Commission (FSC). Il leur est reproché d'avoir prétendument osé faire croire sur leur site web qu'elles avaient les mêmes adresses que des sociétés licenciées enregistrées auprès de l'instance régulatrice du pôle non bancaire des services financiers à Maurice.

Du coup, la FSC attire l'attention du public et des potentiels investisseurs qu'elle ignore l'existence des deux plateformes qui ne sont ni enregistrées ni régulées auprès d'elle. Ainsi, toute transaction impliquant ces deux plateformes qui se prétendent être «a cutting edge platform in cryptocurrency trading and passive income as well as comprehensive financial advice and investment service that are tailored to meet your individual needs» doit être traitée avec la plus grande prudence. Il faut savoir que dans les transactions en Bitcoin à l'échelle mondiale, Maurice se positionne comme le seul pays africain au Top 20 mondial, comptant plus de millionnaires en crypto-monnaies, d'après le dernier rapport Crypto Wealth Report publié par Henley & Partners.

Le nombre de crypto-millionnaires dans le monde est passé à 172 300, tandis que le nombre de millionnaires en Bitcoins a grimpé de 111 % à 85 400, selon le Crypto Wealth Report 2024. Le rapport confirme également que le Top Tier de la richesse en crypto-monnaies a connu une expansion significative, le nombre de centimillionnaires en crypto-monnaies (personnes détenant USD 100 millions ou plus en crypto-monnaies) ayant augmenté de 79 % pour atteindre 325. De plus, le groupe exclusif de crypto milliardaires a enregistré une hausse de 27 %, totalisant désormais 28 dans le monde.

Selon le même rapport, la valeur marchande globale des actifs en crypto-monnaies a atteint USD 2,3 trillions, soit une augmentation de 89 % par rapport aux USD 1,2 trillions enregistrées dans le premier rapport sur le crypto-monnaies publié en 2023.