Afrique: Coupe CAF - Jaraaf-Orapa United à huis clos au stade Abdoulaye Wade (16h) : « Les Vert et Blanc » à la relance sans ses supporters

Le Jaraaf de Dakar repend le chemin de la compétition africaine en accueillant demain dimanche 5 janvier au Stade Abdoulaye Wade, l'Orapa United du Botswana pour le compte de la 4e journée de la Coupe CAF. Le club « Vert et Blanc » est contraint à disputer deux matchs à huis clos suite à la sanction qui lui a été infligée par la Confédération africaine de football (CAF) suite aux incidents du match contre l'US Mouloudia d'Alger au stade de Diamniadio. Une situation d'handicap qui oblige le club « Vert et Blanc » à se transcender pour gagner et maximiser ses chances de qualification en quart de finale.

Le Jaraaf retrouve demain dimanche 5 janvier, le stade Abdoulaye Wade avec la rencontre qui l'oppose à l'Orapa United du Botswana, dans le cadre de la 4e journée de la Coupe CAF. Cette rencontre se jouera dans des conditions particulières en raison de la sanction que la confédération africaine de football a infligée au club dakarois au lendemain des incidents violents survenus lors de la réception au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, de l'USM Alger dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe de la compétition africain. En plus d'une amende, le Jaraaf a été contraint, malgré son recours, de jouer deux matchs à huis clos. Une situation contraignante qui prive les « Vert et Blanc » du précieux soutien de leurs supporters dans cette rencontre qui s'annonce cruciale.

L'absence de public risque d'être un handicap majeur surtout au vu de leur position dans le groupe. Auteur de deux trois matchs nuls et sans marquer le moindre but, le Jaraaf pointe actuellement à la troisième place.

Actuellement au ralenti dans le championnat de Ligue 1, avec une seule victoire remportée sur leurs six dernières rencontres, les coéquipiers de Cheikh Lo Ndoye doivent réchauffer la machine. Ils s'adosseront en plus de cette défense très bien place, retrouver un peu plus d'efficacité en attaquant.

Dans ce secteur Almamy Mateuw Fall, actuel meilleur buteur du championnat après 9 journées (5 buts), accompagné de Ousmane Sow ou encore Ababacar Sarr seront au front. L'équipe aura l'obligation de se transcender pour s'imposer largement contre leurs adversaires qui occupent actuellement la dernière place du groupe. Dans cet élan, Malick Daff et ses hommes ont sans doute pris déjà la bonne mesure de cette équipe d'Orapa United qu'il ont déjà affronté sur leur pelouse. Avec au bout un match nul (0-0). Un succès leur permettra de se relancer et mettre la pression sur l'USM Alger et l'ASEC Mimosas qui sont en tête du groupe. Mais surtout de garder intact leurs chances de décrocher une des deux places qualificatives pour les quarts de finale. Comme lors de leur dernière participation en 2021. A défaut, faire une croix sur la compétition interclubs.