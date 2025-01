Sénégal: Setal sunu reew - Le centre de santé Sidy Guissé de Diourbel nettoyé par les FDS

Diourbel — Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont nettoyé le centre de santé Sidy Guissé de Diourbel (centre), où s'est déroulé, samedi, le lancement de la 8ème édition de la journée nationale de nettoiement « Setal Sunu Reew'.

La cérémonie était présidée par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, en présence des autorités administratives, des Forces de défense et de sécurité et de chefs de services techniques déconcentrés.

La 8ème édition de la journée nationale de mobilisation citoyenne est placée sous le thème : « Setal sa Gokh, Aar sa yaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent. »

Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Diourbel, de la zone militaire numéro 7 qui couvre les régions administratives de Thiès et Diourbel, assistés par les agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) ont nettoyé tous les compartiments du centre de santé Sidy Guissé de Diourbel.

Cette édition, couplée à des actions médicales, a permis de collecter 42 poches de sang et d'offrir des consultations médicales à 73 personnes dans la commune de Diourbel.

»Aujourd'hui, c'est l'Armée qui a porté la journée. Et ce que j'ai vu sur le terrain est une satisfaction totale parce que nous avons une armée républicaine et présente auprès des populations », a déclaré Moussa Bala Fofana.

Selon lui, la Journée nationale d'investissement humain devient de plus en plus organisée et structurée pour changer l'état d'esprit des populations.

Moussa Bala Fofana a indiqué que les conclusions du travail d'évaluation de la première année des journées « Setal Sunu Réew » permettront d'apporter les réajustements nécessaires pour stimuler l'engagement des populations dans l'amélioration du cadre de vie.

»Quand on lance quelque chose, il y a toujours cet engouement. Après, il faut trouver l'ingénierie sociale pour mettre en place un dispositif pour sa pérennisation », a-t-il dit en réponse à une interpellation relative à la faible mobilisation des populations.

»C'est grâce à la mobilisation des corps organisés, des associations et des collectivités locales que nous pouvons changer notre cadre de vie et mettre le Sénégal sur le droit chemin », a fait savoir le ministre.