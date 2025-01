Sénégal: Kaolack - Les populations invitées à faire du nettoiement une réalité quotidienne

Kaolack — Le Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, a invité, samedi, à Kaolack, les populations, particulièrement les jeunes, à faire des journées de nettoiement une réalité quotidienne.

»J'invite les populations à s'impliquer davantage dans l'organisation des journées de nettoiement, d'en faire une réalité quotidienne et ne plus attendre la prochaine édition pour se mobiliser. J'appelle également la jeunesse, qui est la force de la nation, à une meilleure implication", a notamment lancé Bakary Sarr.

Il s'exprimait lors du lancement officiel de la huitième édition de la journée nationale de nettoiement communément appelée "Setal sunu rééw", en présence du gouverneur de région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, du colonel Diouma Sow, commandant la zone militaire numéro 3, du maire de la capitale du Saloum, Serigne Mboup, entre autres personnalités.

La journée a été marquée par la mobilisation des organisations de femmes et de jeunes, des membres de l'AS Saloum (ligue 2 de football), des forces de défense et de sécurité, des membres de l'église catholique et d'autres organisations communautaires de base (OCB), la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) dans les quartiers Bongré et Abattoirs-Ndangane, à l'ex-Pont Noirot et à la gare routière Nioro.

Saluant cette "forte mobilisation citoyenne et communautaire", Bakary Sarr a rappelé que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont présenté un référentiel, "Sénégal Vision 2050", et une Stratégie nationale de développement (SND) pour l'horizon 2029 dans lesquels la territorialisation des politiques publiques occupe une place importante.

»A partir de ce moment-là, le concept +Setal sunu rééw+ s'inscrit en parfaite ligne dans cette démarche qui consiste à faire la connexion avec les collectivités territoriales pour les mettre au coeur du déroulement de ce programme afin que les populations puissent le s'approprier davantage", a-t-il souligné.

Le Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique estime qu'un travail de sensibilisation doit se faire à la base, dans les familles, dans les quartiers et dans les espaces territoriaux pour faire de ce concept une réalité sur le terrain.

Selon Bakary Sarr, ces journées de nettoiement ont un impact sur le cadre de vie et la santé de la population.