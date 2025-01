Sénégal: Tambacounda - Le gouverneur salue l'aménagement d'un espace paysager au quartier Liberté

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda (sud), Guedj Diouf, a salué l'aménagement d'un espace paysager au quartier Liberté, lors du lancement de la 8e édition de la journée de nettoiement "Sétal Sunu Reew".

»Nous avions lancé ici la septième édition +Sétal Sunu Réew+, lors duquel le délégué de quartier et les résidents nous avaient promis de faire de cette place un espace paysager pour accueillir les personnes qui souhaitent se détendre. A l'arrivée, nous avons constaté qu'ils ont tenu leur engagement », a-t-il déclaré, s'engageant à les accompagner pour "rendre plus propre la place ».

Le gouverneur qui a présidé le lancement de cette 8e édition placée sous le thème "Setal sa gox, Aar Sa Yaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent », a participé à la levée des couleurs au lycée Mame Cheikh Mbaye.

Guedj Diouf a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse du Sénégal oriental à s'inspirer des valeurs des forces armées, maître d'oeuvre de cette journée d'investissement humain.

"Nous avons suivi ce matin la levée des couleurs pour sensibiliser les élèves et le personnel sur le civisme et la citoyenneté. Nous avons également suivi des démonstrations sur le secourisme. Tous ces actes citoyens et civiques montrent l'engagement des forces de défense et sécurité, leur détermination et la discipline qu'il faut pour développer un pays", a-t-il magnifié.

"Ces valeurs et cet engagement doivent nous inspirer tous et surtout inspirer la jeunesse. Nous les invitons donc à s'approprier les valeurs incarnées par les forces de défenses et sécurité, car il s'agit d'un modèle à copier et à perpétuer", a appelé le gouverneur.