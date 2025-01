Tunisie: Des vers blancs ravagent des champs de blé à Oued Mliz

La culture céréalière se poursuit dans le gouvernorat de Jendouba sur une superficie de 89 000 hectares, l'état d'avancement des semis ayant atteint 92 %.

Dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne des grandes cultures, une équipe du commissariat régional au développement agricole de Jendouba a effectué des visites de terrain dans plusieurs régions et zones agricoles de dkhaylia, Oued Mliz, où de vastes champs agricoles irrigués et pluviaux s'étendent sur des milliers d'hectares dans les plaines de Majerda et de Raghai. L'apparition du ver blanc a été détecté dans plusieurs des champs de céréales notamment dans les zones où il est apparu l'année dernière et où les propriétaires n'ont pas respecté les recommandations nécessaires pour le traiter et prévenir son apparition.

Cet insecte qui se nourrit de racines et des tiges, ce cause des dommages sévères aux récoltes.

La cellule territoriale de vulgarisation agricole de Oued Mliz est intervenue sur les lieux et a prodigué des conseils et des recommandations aux agriculteurs sur les méthodes de lutte chimique et biologique pour lutter et éliminer le ver blanc dans les exploitations céréalières. Une des méthodes les plus importantes est la rotation des cultures, qui est considérée comme l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le ver blanc en. Varier les types de cultures sur la même terre d'une saison à l'autre permet de réduire les chances de reproduction du ver blanc dans le sol. Le labour profond du sol, aide, par ailleurs, à détruire les œufs et les larves dans le sol.

L'autre méthode consiste à utiliser des pièges à phéromones pour attirer les vers blancs adultes, ce qui contribue à réduire leur nombre en tuant les insectes adultes avant qu'ils ne pondent leurs œufs. Quant à la méthode de la culture intensive, elle contribue à réduire la propagation des vers blancs .