Maroc: Le pays en route pour devenir un leader mondial de la batterie électrique d'ici 2030

Le Maroc, fort de sa stratégie ambitieuse en matière d'énergies renouvelables, s'engage à franchir un nouveau cap : celui de la fabrication de batteries électriques. L'objectif est clair : devenir l'un des leaders mondiaux de cette industrie stratégique d'ici 2030. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de transition énergétique et économique qui pourrait propulser le Royaume au coeur de la révolution de la mobilité électrique.

Selon un rapport de la revue belge Global Fleet, le Maroc ambitionne de devenir le premier exportateur mondial de batteries électriques, ciblant principalement l'Europe et l'Amérique. Cette stratégie repose sur des atouts géographiques et économiques indéniables. La proximité avec l'Europe, principal marché des véhicules électriques, et la richesse des ressources naturelles marocaines, telles que le phosphate, cruciales pour la fabrication de batteries lithium-fer-phosphate (LFP), sont des avantages majeurs.

En plus de sa position stratégique, le Maroc bénéficie de son expérience dans le secteur automobile. Depuis 2018, il est devenu le leader incontesté de l'industrie automobile en Afrique, attirant des géants comme Renault et Stellantis. Cette expertise pourrait être facilement transposée à la production de batteries. L'exemple du projet « Gotion Power », porté par la société chinoise Gotion High-Tech, illustre cette dynamique avec un investissement de 6,3 milliards de dollars pour une usine à Kénitra, visant une production de 100 gigawattheures par an.

Le Maroc mise également sur une transition énergétique verte avec des investissements dans des parcs solaires et éoliens, pour alimenter la production de batteries de manière durable. Le gouvernement a déjà lancé des initiatives pour renforcer la recherche et l'innovation technologique, notamment dans les batteries LFP, reconnues pour leur robustesse et leur longévité.