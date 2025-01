Tunisie: Ministère de la Famille - Clap de fin du programme des vacances d'hiver pour les enfants de Sidi Hassine

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des personnes âgées a clôturé, samedi, au complexe de l'enfance de Jiara, Sidi Hassine, Tunis, son programme d'activités pour enfants lancé à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, par une journée récréative à laquelle ont pris part un certain nombre d'enfants et leurs parents, en présence de la ministre de la Famille et de la Femme, Asma Jabri.

Après avoir salué le drapeau avec leurs parents, les enfants ont participé à des ateliers d'écriture de nouvelles, de fabrication de marionnettes, de sculpture sur bois, d'arts plastiques et de performances sportives, ainsi qu'à des ateliers destinés aux familles. Des ateliers sur plusieurs thèmes dont un atelier sur l'addiction et les troubles du comportement, un atelier de secourisme encadré par une équipe de la Protection Civile et du Croissant Rouge de Sidi Hassine, et un atelier sur la parentalité se sont tenus.

Le directeur général de l'enfance au ministère de la Femme, Samir Ben Meriem, a déclaré à la TAP que Sidi Hassine est la dernière étape du programme d'animation du ministère spécialement prévu pour les vacances scolaires dont le coup d'envoi a été donnée à Siliana et qui mis en oeuvre dans certaines régions en plus de l'organisation de voyages récréatifs dans toutes les provinces, soulignant que Sidi Hassine a été choisie en raison de la densité de sa population. Il a également souligné que Sidi Hassine avait été choisie en raison de la densité de sa population.

Ben Meriem a ajouté qu'il s'agit d'une expérience pilote visant à renforcer les activités ludiques et les loisirs au profit des enfants des quartiers populaires ainsi que dans différentes régions du pays, reconnaissant à cet égard le manque d'espaces et d'activités récréatives dans ces zones. Il faut prévoir des programmes de loisirs pour les élèves en dehors des vacances et ce en partenariats avec les ministères de l'Education et des Affaires Culturelles.