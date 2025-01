Congo-Brazzaville: Trois mois de soins gratuits pour les personnes du troisième âge

Le Centre médicosocial le Jaune a lancé, en partenariat avec l'Assistance au développement social (ADS) et la Caricav, une campagne de sensibilisation à l'endroit des retraités, des personnes du troisième âge, suivie d'un dépistage gratuit sur l'hypertension artérielle, le diabète, le paludisme, l'albumine et la glycémie, pour une durée de trois mois, jusqu'au 31 mars prochain.

Propriété de l'Union des travailleurs nationale de la santé et des affaires sociales (Unatrasas), le Centre médicosocial le Jaune construit en 2004, grâce au partenariat avec la société de télécommunication MTN internationale, et inauguré en 2014 par la Première dame Antoinette Sassou N'Guesso, est dédié aux retraités de toute la République (Caisse des retraités et des fonctionnaires et ceux de la Caisse nationale de la sécurité sociale), aux ayants droit et personnes du troisième âge (travailleurs ou non travailleurs), pour se faire soigner. Ce centre est situé entre la direction générale de la Société civile (Sapeurs-pompiers) et l'amphithéâtre le Phénotype.

En vue de faire connaître ce centre qui n'est pas trop visible à la population et particulièrement aux personnes du troisième âge, le Centre médicosocial le Jaune, en partenariat avec l'ADS et la Caricav (une communauté arbre et vie, une association qui a des objectifs dans le développement sanitaire et puis l'accompagnement des personnes du troisième âge et les enfants orphelins), a lancé une campagne de communication et de sensibilisation, en présence du vice-président de l'Unatrasas, Noé Massamba, de l'ADS, Delys Ibara, et coordonnateur du centre, représentant de la Caricav, Jean François Milongo.

« La population souffre, en occurrence les personnes du troisième âge. C'est pourquoi nous avons proposé une promotion des soins pour la visibilité de ce centre afin que la population de Brazzaville sache qu'il y a un centre des retraités et des personnes du troisième âge où toute la population peut être reçue et traitée. De même, nous avons pensé qu'il n'y a plus d'argent, les moyens sont devenus difficiles, alors il faut aider la population en réduisant les coûts des soins, pour que toute personne trouve la bonne santé en se guérissant de la maladie qu'elle souffre », a expliqué le coordonnateur du centre, Jean François Milongo.

Expliquant les raisons de leur venue au lancement de cette campagne de sensibilisation, le président de l'ADS, Delys Ibara, a dit : « Nous venons à travers un protocole d'accord qui nous lie à la Caricav depuis le 15 janvier 2024 soutenir le lancement de la deuxième campagne de sensibilisation des personnes du troisième âge, suivi d'un dépistage sur l'hypertension artérielle, le diabète, le paludisme, l'albumine et la glycémie. Nous accompagnons à travers une prise en charge les couches vulnérables des populations autochtones. Je saisi cette opportunité pour inviter les chefs de quartiers d'assurer la vulgarisation auprès des personnes du troisième âge concernées par cette campagne. La santé est le bien le plus précieux, préservons-la.»

Le président de l'ADS a saisi l'opportunité pour expliquer à l'assistance que l'action de son organisation non gouvernementale humanitaire, à but non lucratif, consiste à emmener les populations à un niveau de vie meilleure, à travers la mise à disposition des oeuvres sociales et à oeuvrer pour le bien-être des populations démunies dans les domaines de santé, de l'éducation, de la lutte contre la famine et la pauvreté. Notons que l'ADS va intervenir dans la distribution des vivres aux personnes âgées, aux démunies ainsi que l'habillement aux démunies et enfants orphelins.