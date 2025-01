Congo-Brazzaville: Guichet unique de paiement - Quiproquo autour de la procédure d'encaissement des droits et taxes

Le directeur général du Trésor, Albert Ngondo, a, dans une circulaire publiée le 2 janvier, demandé aux contribuables, aux banquiers et aux autres partenaires de payer désormais des droits et taxes fiscaux et douaniers auprès des comptables du Trésor, via un compte ouvert au niveau de la Banque des Etats de l'Afrique centrale.

« J'attache du prix à la stricte application de la présente circulaire », a-t-il indiqué dans ladite circulaire.

Réagissant à cette circulaire, le directeur général des Douanes et Droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou, a, dans une note de service datant du 3 janvier, affirmé que son service et les usagers des douanes étaient informés des conclusions de la réunion interministérielle du 30 décembre dernier, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

Celles-ci stipulaient que le transfert des compétences d'encaissement des recettes douanières entre la Banque postale et le Trésor public se fera sur la base d'un plan de mise en oeuvre adopté par décret et application des dispositions de la loi de finances.

« En attendant la publication dudit décret, la procédure de dédouanement des marchandises au cordon douanier demeure inchangée, notamment le paiement des droits et taxes au guichet unique de paiement », a signifié le directeur général des douanes. « J'attache du prix à la stricte application de la présente », a conclu Guénolé Mbongo Koumou.

Rappelons que c'est en février 2021 que fut lancé le GUP. Il s'inscrit dans le cadre des réformes engagées depuis 2016. Pour les usagers, cette application a pour avantages, selon les techniciens, de simplifier, faciliter et sécuriser le paiement des droits et taxes dus à l'Etat. Pour les administrations, elle consiste à sécuriser les recettes et faciliter leur traçabilité. Ajouter à cela, l'avantage de faciliter le rapprochement entre les émissions et les encaissements. Pour l'Etat, le GUP sécurise et accélère le recouvrement des recettes, puis garantit l'unicité de caisse.