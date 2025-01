Sénégal: Kolda - Le ministre de la Santé salue la parfaite symbiose entre Forces armées et personnel sanitaire

Kolda — La 8ème édition de la Journée nationale de nettoiement a été présidée, samedi, à Kolda (sud), par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, qui a salué la parfaite symbiose entre les Forces armées et le personnel sanitaire.

»Je suis venu à Kolda pour présider la première édition de cette année 2025 de la journée setal sunu rew ; et c'est pour moi un honneur de venir célébrer cette journée placée sous l'égide des Forces armées avec comme thème +Sétal sa gokh, aar sa yarame aux cotés des citoyens les forces armées s'engagent+ », a dit le ministre qui avait à ses côtés son homologue du Tourisme, Mountaga Diao.

Dr Ibrahima Sy a magnifié le travail des acteurs de la santé et des Forces de défense et de sécurité dans l'organisation de consultations médicales gratuites à travers huit sites de la zone militaire N° 6 ,qui regroupe les régions de Kolda et Sédhiou.

Sur différents sites de Kolda, plus de 400 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites et plus de 60 poches de sang ont été collectées. Samedi, la gare routière de Kolda a été le point de ralliement pour des actions de nettoiement.