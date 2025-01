Sénégal: A Yeumbeul, la jeunesse est le maillon faible des journées nationales de nettoiement, selon des habitants

Yeumbeul nord — La jeunesse, frange la plus importante de la société sénégalaise, peine toujours à participer en masse aux journées nationales mensuelles de nettoiement depuis la première édition lancée en juin 2024 par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

A la cité Comico, une coopérative de construction militaire située dans la commune de Yeumbeul nord, en banlieue dakaroise, où le président Faye a procédé, samedi, au lancement officiel de la huitième édition de cette journée de mobilisation citoyenne visant à impliquer les populations, aux côtés des services de l'Etat, à l'élan de gestion et de préservation de leur cadre de vie, le jeunesse ne s'est guère illustrée, en terme de participation, comparé aux quartiers ayant abrité les précédentes éditions.

Créée en 2004, cette cité est essentiellement habitée par des familles de militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers.

Au terrain de football de la cité Comico, où résident près de 2 000 habitants répartis entre six quartiers (série A, B, C, D1, D2 et E), les jeunes sont aux abonnés absents.

Sur place, les militaires, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers en activité représentent, aux côtés des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), des soldats à la retraite et de quelques femmes adultes, l'écrasante majorité du public venu prendre part aux activités de lancement de cette édition.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a, dans sa prise de parole, félicité l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont "matérialisé aujourd'hui, une fois de plus, le concept Armée-Nation porté par les plus hautes autorités militaires du pays".

Il a exprimé, à cette occasion, sa satisfaction et ses félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur mobilisation à cette journée d'investissement citoyen comme lors des précédentes éditions.

Le ministère des Forces armées a été chargé de la coordination et de l'organisation de cette 8e édition de la Journée nationale "Sétal Sunu Rééw", placée sous le thème : "Seetal sa gokh, aar sa yaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent".

"Quant aux autorités administratives, les autorités territoriales, les municipalités, je les encourage et les appelle à perpétuer cette activité salutaire pour nous tous, et qui commence par une bonne tenue de notre environnement", a lancé le chef de l'Etat.

"Nous tenons aujourd'hui la huitième édition, et le défi pour perpétuer ces journées nationales d'investissement reste constant tout au long de notre mandat présidentiel, pour qu'on inscrit définitivement dans notre ADN, l'instinct de rendre propre, mais surtout de ne pas salir", a-t-il indiqué.

"C'est à cela que j'appelle l'ensemble des citoyens, la jeunesse quel que soit leur forme d'engagement pour le pays", a-t-il ajouté, en présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall.

Devant une foule mobilisée pour cette journée essentiellement composée de soldats en activité et à la retraite comme Youssouf Sakho, ancien président de l'association pour le développement de la cité Comico de Yeumbeul nord, tout semble montrer que le chemin est encore long pour une adhésion massive de la jeunesse à cette initiative citoyenne.

M. Sakho a déploré le manque d"engouement de la jeunesse aux journées de nettoiement. "J'ai été président d'une association sportive et culturelle (ASC), et le constat avec ces associations est que les jeunes se cantonnent uniquement sur l'aspect sportif au détriment de la prise en charge de leur cadre de vie", a-t-il constaté.

"La jeunesse des ASC ne s'approprie pas la gestion de son cadre de vie. Nous avons une jeunesse attentiste, non engagée sur les actions ponctuelles", a-t-il déploré, suggérant comme solution à ce manque d'engagement de revoir "le système éducatif".

»C'est le seul lieu où on éduque et prépare l'avenir des jeunes. C'est le seul cadre où on peut les inciter à comprendre le sens des activités citoyennes", a-t-il lancé, déplorant la faible présence des jeunes de la cité Comico au lancement de cette édition.

"Je sens moins la présence des jeunes sur ce site de la cité Comico. Normalement, les jeunes devraient constituer 70% de l'effectif des participants à cette journée de lancement mais on a plus de présence d'épouses de soldats, de retraités et des tout-petits", a relevé l'ancien militaire.

Mamadou Camara, chargé de communication du collectif Yeumbeul Debout, une association de près de 300 adhérents, a déploré à son tour, "la faible participation des jeunes" aux journées de nettoiement, lancées par le président de la République.

"Des jeunes ne comprennent toujours pas les enjeux et l'orientation de cette journée de mobilisation citoyenne. Ils doivent comprendre que les anciens ont déjà fait leur temps, c'est à nous jeunes de relever les défis présents et futurs", a-t-il indiqué.

Pour lui, "il faut continuer à sensibiliser la jeunesse pour qu'elle comprenne les enjeux de cette initiative citoyenne". "J'invite les jeunes à s'approprier massivement ces journées d'investissement humain", a-t-il lancé, entouré de membres du collectif Yeumbeul Debout.

Selon Mamadou Camara, "ne pas s'intéresser aux politiques de développement de son pays est un manque de civisme".

Abondant dans le même sens, Pape Ibrahima Diagne, conseiller municipal à Yeumbeul nord et habitant à la cité Comico, a indiqué que l'association des jeunes de la cité s'est très tôt investi, pour sensibiliser la jeunesse locale aux enjeux des activités citoyennes.

"On s'est inscrit dans cette dynamique, mais force est de reconnaitre que le combat n'est pas encore totalement gagné. Nous continuons à mener nos activités de sensibilisation à la cité Comico où, il faut le dire, nous bénéficions aussi d'une éducation basée sur des valeurs militaires", a-t-il souligné.

"Le président de la République est un jeune, et il nous a montré la voie. Donc c'est à la jeunesse de le suivre, d'oeuvrer utilement pour la communauté avant d'accéder à des responsabilités", a-t-il encore dit, assurant que leur association va continuer ses activités de sensibilisation.

"Je pense que la venue du chef de l'Etat ici peut aider à booster l'engagement d'autres jeunes de la cité aux journées de mobilisation citoyenne", a estimé le conseiller municipal à Yeumbeul nord.