Sénégal: Kaolack - Une centaine de poches de sang collectée en prélude de la journée nationale de nettoiement

Kaolack — Les Forces de défense et de sécurité ont collecté une centaine de poches de sang au camp Sémou Djimith Diouf de Kaolack (centre), en prélude de la journée nationale de nettoiement, a appris l'APS, samedi, du colonel Diouma Sow, commandant la zone militaire numéro 3 qui couvre les régions administratives de Kaffrine, Fatick et Kaolack.

"A Koungheul (Kaffrine), on a organisé un +Set-setal+ et un don de sang avec 119 poches collectées. A Foundiougne (Fatick), on a organisé un +Set-setal+ et un don de sang et des consultations et des soins gratuits au profit de la population. Ici à Kaolack, on a collecté 100 poches de sang", a-t-il signalé.

Il a remercié les gouverneurs et les préfets de ces régions qui, selon lui, leur ont facilité la tâche, "avec humilité et beaucoup de discrétion", leur permettant d'aboutir à ce résultat.

Le colonel Diouma Sow s'exprimait à Kaolack, lors du lancement officiel de la huitième édition de la journée nationale nettoiement "Setal sunu rééw", en présence de Bakary Sarr, secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, du gouverneur de région, Mohamadou Moctar Watt, du maire de Kaolack, Serigne Mboup, entre autres personnalités.

Le ministère des Forces armées étant le maitre-d'oeuvre de cette édition, le commandant de la zone militaire numéro 3 et le commandant de la Légion centre de la Gendarmerie ont coordonné toutes les activités pour donner une nouvelle envergure à cette journée nationale de nettoiement, avec l'implication des autres forces de défense et de sécurité, et des populations civiles de la population, a fait savoir le colonel Sow.

"Tout le monde est quand même unanime à reconnaitre que nous avons obtenu un niveau jamais atteint jusqu'ici dans le domaine du nettoiement. Nous devons tout cela à la pertinence de l'idée, à la vision des plus hautes autorités de ce pays qui l'ont partagée avec nous et que les différents ministères ont traduit en ordre à exécuter", a-t-il souligné.

La réussite de la journée de nettoiement est "incontestable", a estimé le commandant de la zone militaire numéro 3, ajoutant: »il faudrait qu'on parvienne à encadrer tout ce beau monde, parce qu'avec cette mobilisation, nous avons créé une force dont la mission, aujourd'hui, est le +Set-setal+, mais demain, pourrait servir à un autre type d'investissement humain".

Pour cela, il a préconisé la préservation des acquis par l'implication au niveau local de tout le monde, au-delà même d'une seule journée nationale de nettoiement organisée le premier samedi de chaque mois.

"Les forces de défense et de sécurité sont prêtes à accompagner les différents comités locaux. On ne doit pas attendre seulement que le gouvernement vienne. Il faudrait, au niveau local, plus d'engagement, que chacun s'implique. Que chaque maison, chaque quartier, chaque citoyen de Kaolack s'implique et s'approprie cette idée de propreté qui rime avec la santé", a dit le colonel.