Sénégal: Ziguinchor - Militaires et paramilitaires nettoient les lieux stratégiques

Ziguinchor — Des lieux et axes stratégiques de la commune de Ziguinchor (sud), comme le camp du Groupement mobile d'intervention (GMI) Sonar, le Monument aux morts, le port de Ziguinchor ont été pris d'assaut dès les premières heures de la matinée de samedi, par des citoyens et des forces de défense et de sécurité qui y ont mené des activités de nettoiement, dans la cadre de la huitième édition de la journée nationale de nettoiement "Setal Sunu Réew", a constaté l'APS.

"Les corps militaires et paramilitaires sont venus à l'hôpital régional de la ville, dans un élan de solidarité pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie et de travail du personnel de cette structure sanitaire", a salué, le commandant de la zone militaire numéro 5, le colonel Yakhya Diop.

« On peut dire avec ce que l'on vient de voir aujourd'hui à Ziguinchor que les forces armées se sont engagées pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie et de travail pour le personnel de l'hôpital régional de Ziguinchor », a-t-il ajouté.

Le commandant de la zone militaire numéro 5 s'exprimait lors du lancement des activités de la huitième édition de la Journée nationale de nettoiement "Setal Sunu Réew" confiée aux Forces armées.

Il a remercié »l'ensemble des corps paramilitaires qui sont venus aujourd'hui à l'hôpital régional de Ziguinchor avec un élan de solidarité remarquable », avant d'inviter les populations à encore s'approprier la prise en charge de la propreté de leur environnement.

Axée sur le thème »Setal sa gokh, aar sa yaaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent », la huitième édition de la journée nationale de nettoiement "Setal Sunu Réew" à Ziguinchor a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsény Bangoura. Elle a enregistré une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité et de mouvements de jeunes et de femmes.

« Les corps militaires se sont réunis à l'hôpital régional de Ziguinchor avec une forte mobilisation des mouvements de jeunes, de femmes, bref de toutes les couches de la population pour célébrer cette journée d'investissement humain », a salué M. Bangoura.

A Bignona, le centre de santé et le camp militaire ont été nettoyés, de même qu'à Oussouye, où le camp militaire, l'église et le centre de santé, ont également fait l'objet d'activités d'assainissement, entre autres sites.

Vendredi, la zone militaire N°5 avait notamment organisé une journée de don de sang en prélude de cette 8ème édition de la Journée nationale de nettoiement.