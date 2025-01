Tunisie: Commerce extérieur - Miser sur les exportations de haute technologie

Considérées comme un attribut de l'économie tunisienne favorisant sa compétitivité externe, les exportations de haute technologie constituent un véritable atout sur lequel la Tunisie devrait capitaliser pour renforcer son positionnement à l'international. Diversifié, en constante évolution et surtout gagnant davantage en technologies de pointe, le secteur des exportations de haute technologie recèle un potentiel important de croissance, d'autant plus que la Tunisie a déjà pris une longueur d'avance par rapport à d'autres pays concurrents.

En 2023, la valeur de ces exportations a atteint un record de 1,2 milliard de dollars, un chiffre jamais enregistré auparavant, constituant un avantage significatif qui souligne l'importance de ce segment. Travailler davantage sur ce secteur aura certainement des conséquences positives en termes de recettes d'exportation.

Une hausse tirée les exportations technologiques

Dans un rapport récemment publié, portant sur le thème « Positionnement compétitif global de la Tunisie : analyse et défis de redressement », l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives a apporté des éclairages sur les exportations de haute technologie. En effet, le document met l'accent sur le rôle joué par cette catégorie d'exportations dans la stimulation des exportations issues de l'industrie manufacturière de manière générale.

Pour le commerce extérieur, l'exportation des produits de faible technologie a accusé une régression de ses performances entre 2011 et 2021, tandis que celle des produits de haute et moyenne technologie a enregistré une hausse respective de 2,5 % et 2 % sur la même période. Certes, ces performances exportatrices en matière de technologie demeurent modestes comparées à certains pays spécialisés dans les produits de haute technologie, tels que la Chine, le Vietnam et la majorité des Peco (Slovaquie et République tchèque), souligne le rapport.

Cependant, la performance de la Tunisie reste plus soutenue par rapport à certains pays méditerranéens, à l'instar du Maroc et de la Turquie.

Comment exploiter ce potentiel ?

Se basant sur une classification qui répertorie les exportations de haute technologie en cinq catégories -- les produits pharmaceutiques, le matériel informatique, les radios, télévisions et matériaux de communication, les instruments médicaux et appareils de précision, ainsi que l'aéronautique et l'espace --, le document explique que la Tunisie a surperformé dans certaines catégories plus que d'autres.

Il s'agit notamment des récepteurs de télévision et de radio, des instruments et appareils de mesure, et, dans une moindre mesure, des produits de construction aéronautique et spatiale ainsi que des émetteurs de radio, de télévision et d'appareils de téléphonie et de télégraphie. Cela n'empêche que les exportations d'appareils de mesure, ainsi que des produits issus de l'aéronautique et de l'espace, suivis des produits pharmaceutiques et des appareils médico-chirurgicaux, ont connu une nette amélioration sur la période 2011-2021.

Le rapport conclut que la Tunisie dispose d'un potentiel significatif dans certains produits de haute technologie qu'il convient de mieux exploiter moyennant le développement d'actions offensives en matière d'investissement, de maîtrise technologique, de recherche et d'accès aux marchés internationaux. Ces produits concernent « la construction aéronautique », « les instruments d'optique et de matériel photographique », « les produits pharmaceutiques » et « les appareils médico-chirurgicaux et d'orthopédie ».

La performance de ces secteurs a montré à la fois leur capacité à rebondir et à croître, d'autant plus qu'en dépit d'une situation économique difficile qui a prévalu entre 2011 et 2021, ces produits ont consolidé les exportations tunisiennes et disposent de marges de progression considérables. Actuellement, ils représentent encore de faibles parts dans le total des exportations de biens, les exportations de haute technologie ne constituant que 8 % du total des exportations de biens manufacturés.