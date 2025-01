Tunisie: Mobilisation et engagement

Aussi bien au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) qu'au Conseil national des régions et des districts (Cnrd), il existe un sentiment général et une volonté partagée s'exprimant, haut et fort, de jour en jour, sur la nécessité absolue pour les deux chambres parlementaires de se mobiliser, ensemble, et d'oeuvrer dans une ambiance de synchronisation et d'harmonie aussi parfaites que possible, dans l'objectif principal et l'ambition suprême de concrétiser la tant attendue et revendiquée révolution législative.

La révolution que les Tunisiens et les Tunisiennes attendent et revendiquent, sur un rythme quasi quotidien, depuis l'avènement de la révolution. Tout simplement parce qu'ils sont convaincus que les législations en vigueur ne sont plus compatibles avec la situation politique, sociale et économique prévalant aujourd'hui dans notre pays.

De surcroît, les objectifs de développement et de progrès équitablement partagés définis par le Président Kaïs Saïed depuis le déclenchement du processus du 25 juillet et plus particulièrement depuis le 6 octobre 2024, date de sa réélection pour un nouveau mandat au Palais de Carthage, ne peuvent être concrétisés par des lois désuètes datant des époques révolues et ne pouvant satisfaire les aspirations et les ambitions des Tunisiens qui appellent régulièrement à ce que le modèle de développement aille de pair avec les espérances exprimées par le peuple lors de l'élection présidentielle d'octobre dernier.

Ainsi, les dernières déclarations des présidents de l'ARP et du Cnrd, à l'issue de leur récente rencontre avec le Président de la République et aussi les multiples interventions médiatiques des députés des deux chambres parlementaires se sont multipliées, ces derniers jours, insistant sur l'action considérable que les deux institutions ont l'obligation d'assumer, dans les semaines, voire les jours à venir, la finalité espérée ou l'ambition souhaitée étant de répondre par l'affirmative aux directives et recommandations présidentielles exhortant la mise au point, en priorité, de lois à caractère économique et social, lesquelles lois constituent, précisément, le socle sur lequel se fondera le projet de l'Etat social prôné par le Président de la République et dont les contours sont clairement définis dans le programme électoral présidentiel.

Aujourd'hui, l'heure a sonné pour que la mobilisation soit totale et pour que les forces vives impliquées dans l'édification de la Tunisie nouvelle accomplissent pleinement la mission qui leur est dévolue.