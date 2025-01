Tunisie: « Cent Livres Tunisiens » - Une traversée littéraire de l'histoire et de l'identité nationale

Avec le soutien du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique du ministère des Affaires culturelles, les éditions Majmaâ Al-Atrash ont publié un ouvrage collectif en langue française intitulé « Cent Livres Tunisiens », sous la direction de Kamel Ben Ounas et Chaâbane Al-Harbaoui. Ce livre rassemble une sélection de 64 ouvrages en arabe et 36 en français, publiés entre le IIe et le XXIe siècle, témoignant de la richesse culturelle et historique de la Tunisie.

Ce volume de 214 pages, au format grand, a été réalisé grâce à la contribution de nombreux universitaires et chercheurs spécialisés dans le patrimoine littéraire, la critique littéraire et cinématographique. Parmi eux figurent Adel Ben Youssef, Ahmed Mahfoudh, Amel Chniq, Chaâbane Al-Harbaoui, Issam Marzouki, Kamel Ben Ounas, Salah Al-Gharbi, et Younes Ben Hajria, ce dernier ayant assuré la coordination générale de cet ambitieux projet.

Dans leur introduction, les directeurs de l'ouvrage expliquent que cette sélection ne prétend pas à une objectivité absolue ni à une hiérarchisation des oeuvres. Elle repose sur un choix subjectif assumé, sans pour autant dévaloriser les titres non retenus. L'objectif des contributeurs était d'offrir aux lecteurs un panorama d'oeuvres reflétant, d'une manière ou d'une autre, l'identité tunisienne. Ces oeuvres explorent la culture, les moeurs, et les évolutions sociales et politiques du pays, qu'elles soient abordées avec sérieux, humour ou subtilité.

Une méthode rigoureuse et un choix éclairé

Les cent titres retenus ont été extraits d'une liste initiale de 1 253 ouvrages couvrant des genres et des disciplines variés. Les coordinateurs ont privilégié des livres qui présentent des points de convergence, dessinant ainsi un fil conducteur autour de la continuité historique et culturelle de la Tunisie. Cette approche met en lumière des aspects du mode de vie tunisien et de l'histoire sociale et politique à travers les époques.

Les ouvrages sélectionnés couvrent une large palette de genres : récits anciens, études sociales et culturelles, essais historiques, romans, nouvelles et poésie. Classés par ordre chronologique, ils offrent une plongée dans le temps. Chaque oeuvre est présentée sur deux pages : l'une consacrée au livre et l'autre à son auteur.

Parmi les romans mentionnés figurent des oeuvres majeures comme L'Âne d'or d'Apulée, La Degla dans ses Palmes de Bechir Khraief, Le Barrage de Mahmoud Messadi, Le Procès du Chien d'Abdeljabbar El Ach et La Nuit des Dix Ans de Mohamed Salah El Jabri. D'autres titres marquants incluent L'Attente de la Vie de Kamel Zoghbani, L'Année de la Terreur 1864 de Hassine Ben Ammou, La Résurrection des Assassins d'Hédi Timoumi, La Maison des Nobles d'Amira Ghenim ou encore Petits Détails de Noureddine Aloui.

Les oeuvres francophones y occupent également une place importante avec des auteurs comme Azza Filali, Hala Béji, Abdelwahab Meddeb, Mohamed Harma et Samir Makhlouf. Des classiques tels que La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, Ithaf Ahl Al-Zaman d'Ibn Abi Dhiaf et Aqwam Al-Masalik de Khayreddine Pacha y figurent également.

Un hommage à la poésie et au patrimoine

Le livre rend aussi hommage à la poésie tunisienne, notamment avec des recueils de Mohamed Sghaier Ouled Ahmed, Mohamed Ghazi, Aboulkacem Chebbi et Manour Smadhah. Enfin, des essais comme Comment les Tunisiens sont devenus Tunisiens de l'historien Hédi Timoumi et La Grande Discorde de Hichem Jaït viennent enrichir ce panorama unique.

Cent Livres Tunisiens se distingue par son ambition de relier des oeuvres littéraires à l'histoire et à l'identité tunisiennes. Ce travail collectif offre ainsi aux lecteurs un outil précieux pour explorer et comprendre les multiples facettes de la culture et de la société tunisiennes à travers le prisme de la littérature.