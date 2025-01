Tunisie: Kairouan en tête des statistiques des accidents mortels en 2024

En 2024, le gouvernorat de Kairouan a enregistré le taux le plus élevé d'accidents de la route au niveau national, avec un indice de gravité de 56 % (nombre de décès pour 100 accidents), selon l'Observatoire national de la sécurité routière.

Le colonel Haitham Chaabani, responsable de la branche régionale de la sécurité routière pour le Centre-Ouest, a révélé à l'agence TAP qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, 160 accidents ont été enregistrés dans la région, causant 89 morts et 259 blessés. Comparativement, l'année précédente avait dénombré 146 accidents, avec 70 décès et 246 blessés.

Les motos ont été responsables de 37,12 % des accidents mortels dans le gouvernorat, entraînant 32 décès. Elles sont suivies par les voitures légères, responsables de 20 morts.

Parmi les délégations, Bouhajla a connu le plus grand nombre d'accidents, avec 37 incidents, faisant 13 victimes et 58 blessés. La délégation de Kairouan-Sud suit avec 36 accidents, qui ont causé 19 décès et 54 blessés.

Le mois d'octobre a été particulièrement dramatique, enregistrant 23 accidents, dont 17 décès et 43 blessés.

L'inattention et le manque de vigilance restent les principales causes de ces accidents, avec 43 incidents. La vitesse excessive a été un facteur dans 40 accidents, tandis que la traversée de la route a provoqué 20 incidents, et les changements de direction sans signalisation ont contribué à 16 accidents.