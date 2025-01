Le Festival Walo Art 2024 est un événement culturel majeur qui vise à mettre en lumière l'art, le cinéma, la musique et les talents locaux. Il s'est tenu à Richard Toll sous l'égide de l'Association Defci Walo. Placée sous le thème « Art, Innovation et Développement Durable : L'Engagement des Jeunes et des Femmes pour un Avenir Commun » avec comme sous thème « Cinéma et Développement Local : Causes et Conséquences », cette première édition a mis l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, le développement local et la promotion de la culture sénégalaise. Elle est également un moyen de redynamiser le tourisme dans cette ville à fort potentiel culturel.

C'est la grande salle des Fêtes de Richard Toll dans le département de Dagana qui a abrité la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition de ce Festival Walo Art et ce, dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette cérémonie a marqué ainsi le début de six (06) jours d'activités variées, allant des projections de films à des masterclasses, en passant par des discussions sur des enjeux sociétaux et environnementaux, tout en mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine culturel local.

Ce Festival a pour objectif de promouvoir la culture locale et les talents émergents de Richard-Toll et des régions avoisinantes, en particulier à travers le cinéma et les arts vivants ; d'encourager le cinéma comme levier de développement local, en offrant aux jeunes réalisateurs et acteurs une plateforme pour présenter leurs créations et développer leur réseau ; de renforcer l'autonomisation des femmes en organisant des formations sur l'entrepreneuriat féminin, les droits d'auteur, et les droits voisins.

Des panels ont été également dédiés à la place des femmes dans l'industrie cinématographique et environnementale, au fait de sensibiliser le public sur des enjeux sociaux et environnementaux, notamment le réchauffement climatique, la santé publique et l'entrepreneuriat durable et de valoriser le tourisme local en faisant de Richard-Toll une destination culturelle reconnue, tout en promouvant son rôle de carrefour économique et touristique entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali.

« Ce Festival Walo Art 2024 est présenté comme étant une plateforme unique pour célébrer la culture locale, promouvoir le cinéma comme levier de développement, et sensibiliser le public à des enjeux contemporains. Il est soutenu par des partenaires engagés pour un avenir culturel et social durable », a fait savoir Ibrahima Fall, Directeur du festival. La deuxième journée a été consacrée à une formation axée sur les droits d'auteur au profit des artistes locaux. Pour Mental, un acteur culturel, cette formation est une occasion qui permet d'en savoir plus sur le métier.

« La musique est une mer. Tout artiste se doit de connaître et de maîtriser les règles de l'art. Ce Festival est donc une occasion de nous imprégner dans les métiers de la musique et tout ce qui va avec. Nous avons beaucoup appris avec le formateur, Iba Gaye Sarr de la SODAV », a-t-il confié. Abordant dans le même sens, l'artiste rappeur Karbala s'est réjoui d'avoir pris part au Festival Walo Art. Il a également salué la discipline et le respect entre acteurs du monde de la culture.

« On nous a formés sur les droits d'auteur et c'était vraiment intéressant. Cela nous a permis, en tant qu'artistes, de connaître notre environnement juridique et savoir ce que nous pouvons apporter à notre société. Nous avons énormément bénéficié de cette formation qui nous permis de comprendre la société dans laquelle nous évoluons », a dit Sisko, coordonnateur de Sisko Even's. « Nous avons axé la formation sur les droits d'auteur et nous avons senti une réponse massive des artistes de Richard Toll qui sont venus très nombreux.

C'est nécessaire à l'heure actuelle qu'il y ait de l'information, de la sensibilisation, de la communication et de la formation », a expliqué Iba Gaye Sarr, formateur à la SODAV. La 4ème journée du Festival Walo Art a été consacrée à une formation en Entrepreneuriat Féminin. Celle-ci était spécialement dédiée aux femmes du Walo et visait à sensibiliser et à fournir aux femmes de la région les outils nécessaires pour comprendre les enjeux de l'éducation financière et explorer les opportunités d'entrepreneuriat.

Cet événement a constitué une belle occasion de promouvoir l'autonomisation des femmes et de souligner leur rôle essentiel dans le développement économique local. Plusieurs activités allant des panels sur la santé et le réchauffement climatique ; des projections de films documentaires et courts-métrages ; une journée de don de sang et des journées de reboisement, des visites guidées ; des ateliers de découverte et promenades culturelles ont été au programme des activités de cette première édition du Festival Walo Art.