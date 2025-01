Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre le vice-ministre turc des Affaires étrangères

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré saedi le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhan Eddine Duran, en présence de l'ambassadeur Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Turquie au Soudan.

L'ambassadeur Ali Youssef a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et la Turquie et les domaines de coopération commune, indiquant que la réunion a également porté sur l'initiative turque que le président turc Recep Tayyip Erdogan a présentée au président du Conseil de souveraineté. .

Soulignant que l'initiative s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la paix au Soudan, soulignant que le président du Conseil de souveraineté a salué cette initiative et a demandé au ministre turc de transmettre cette bienvenue au président Recep Tayyip Erdogan et au ministre turc des Affaires étrangères, qui est en charge des détails de la gestion de cette initiative.

L'ambassadeur Ali Youssef a déclaré que le vice-ministre turc des Affaires étrangères a tenu plusieurs réunions au cours de sa visite avec les ministres des Affaires étrangères, des Finances et de la Planification économique, indiquant que cette visite est une visite importante qui a porté les aspirations du gouvernement et du peuple turcs vers le Soudan et son pays. personnes.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que ces réunions ont porté sur les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, ajoutant que le ministre turc a déclaré que son pays était en train d'ouvrir une banque turque à Port-Soudan pour contribuer au renforcement des relations commerciales communes, en en plus d'ouvrir un siège pour l'Organisation Turque d'Aide, qui s'occupe de fournir une aide au développement et une aide humanitaire dans divers pays du monde.

Il a révélé qu'il y avait 3 navires transportant des milliers de tonnes d'aide humanitaire au Soudan.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que cette visite du ministre turc aura les implications suivantes pour le renforcement des relations entre le Soudan et la Turquie.

Soulignant que l'initiative turque pourrait conduire à de réels efforts pour parvenir à la paix au Soudan.

Pour sa part, l'envoyé du Président turc a exprimé sa joie de visiter le Soudan, notant qu'il a eu des réunions avec les ministres des Affaires étrangères, des Finances et de la Planification économique. Il a qualifié ces réunions de fructueuses et positives et a présenté ses félicitations aux ministres des Affaires étrangères, des Finances et de la Planification économique. gouvernement et peuple du Soudan à l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance, indiquant que la Turquie et le Soudan partagent des valeurs historiques communes.

Soulignant la nécessité de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, il a souligné le soutien de son pays à toutes les initiatives régionales et internationales visant à résoudre la crise soudanaise

Il a déclaré que son pays déployait des efforts importants pour parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan, indiquant que l'approche de la Turquie pour mettre fin à la guerre au Soudan était claire, grâce aux relations distinguées entre les deux pays.

Il a ajouté que ce que fait son pays est un processus qui nécessite des efforts concertés, puis un travail pour rassembler les acteurs régionaux et surmonter les difficultés liées à la fin du conflit au Soudan.

Il a ajouté que la présence de l'ambassade de Turquie au Soudan depuis le début de la guerre et son travail à Port-Soudan témoignent de la détermination de la Turquie à se tenir aux côtés du Soudan et de son peuple.

Le vice-ministre turc des Affaires étrangères a expliqué que l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) travaille actuellement à la réouverture de ses bureaux à Port-Soudan, en plus d'ouvrir une succursale de la Banque agricole turque.

Il a souligné les contributions des agences de secours gouvernementales et non gouvernementales turques en fournissant une aide humanitaire pour alléger les souffrances du peuple soudanais. En plus d'entretenir l'hôpital turc de Nyala, qui fonctionne actuellement et fournit ses services aux citoyens.

Le ministre a révélé que 3 navires turcs sont arrivés à Port-Soudan transportant 8 000 tonnes d'aide humanitaire.