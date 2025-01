Cote d'Ivoire: Yacine Idriss Diallo sacré homme de l'année 2024 par l'Ong 'Balle à Terre'

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), M. Yacine Idriss Diallo, a été désigné Homme de l'Année 2024 par l'ONG Balle à Terre, une distinction annoncée le 1er janvier 2025. Cette reconnaissance honore son leadership inspirant et ses contributions remarquables au développement du football en Côte d'Ivoire.

Dans son communiqué officiel, l'ONG a expliqué que ce choix résulte d'un processus rigoureux basé sur l'analyse de personnalités influentes issues de divers secteurs. Il s'agit de mettre en lumière l'excellence et le mérite au service de la société ivoirienne. La désignation de M. Idriss Diallo reflète notamment les réformes ambitieuses et la vision stratégique qu'il a insufflées à la FIF, contribuant à une nouvelle dynamique dans le football national.

Un leadership collectif salué

Réagissant à cette distinction, Yacine Idriss Diallo a exprimé sa gratitude tout en soulignant le rôle collectif dans cette réussite :

"C'est un grand honneur pour moi. Mais cette performance est avant tout celle d'une équipe : des collaborateurs, des joueurs et des entraîneurs. Elle n'aurait pas été possible sans la mobilisation et la solidarité du peuple ivoirien. Je rends également hommage à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, dont la vision, l'implication et les investissements dans les infrastructures ont été déterminants. Ce trophée lui revient fondamentalement."

L'année 2024 a été mémorable pour le football ivoirien, avec en point d'orgue la victoire historique des Éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Sous la direction de M. Idriss Diallo, la FIF a non seulement renforcé sa gouvernance, mais aussi rassemblé les Ivoiriens autour de leur passion pour le football, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la promotion des jeunes talents.

Une célébration à venir

Pour marquer cette distinction, l'ONG Balle à Terre prévoit une cérémonie officielle dans les prochaines semaines. Cet événement réunira des figures de divers horizons pour célébrer l'impact profond de Yacine Idriss Diallo sur le sport et la société ivoirienne.

En tant que leader visionnaire, M. Idriss Diallo continue d'incarner l'espoir et l'unité pour une Côte d'Ivoire fière de ses exploits sportifs.