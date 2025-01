Togo: 2025, Conseil municipal et travailleurs, sous le parapluie de Dieu !

2024 est derrière nous et place à 2025. Pour accueillir la nouvelle année, les employés de la commune de Golfe 1, se sont retrouvés ce vendredi 03 Janvier 2025 en une messe d'action de grâce, autour de leur conseil municipal. Ensemble avec le Maire principal ainsi que ses adjoints, et les élus et travailleurs de la commune de Golfe 2, invités pour l'occasion, ils ont élevé leurs voix vers le Seigneur, pour, dans un premier temps le remercier pour son accompagnement durant les 12 derniers mois. Ensuite, lui témoigner leur reconnaissance et implorer sa présence et toute son assistance durant l'année 2025 débutée depuis quelques jours déjà.

Pour l'occasion, travailleurs et responsables de la commune de Golfe 1, avec à leur tête le Ministre-Maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, habillé dans le même tissu choisi pour la circonstance ne formaient qu'un seul corps, mieux, une seule famille. Celle devant relever le défi du développement local dans Bè Afédomé.

Au-delà de la messe qui a eu pour cadre, la chapelle de l'église catholique d'Anfamé sur le territoire communal de Golfe 1, les participants à cette célébration religieuse, se sont retrouvés en un instant de partage autour de mets de nos terroirs et bien arrosés par des liqueurs et autres boissons de qualité. Ce fut à l'espace culturel du quartier Zorro Bar.

Et pour ces genres de circonstances comme c'est souvent le cas, les séquences de mime de pas de danses et de fous rires n'avaient pas manqué.

C'est donc tout heureux d'aborder cette nouvelle année sous de bons auspices et pleins d'engagements de relever les différents défis et accomplir avec perfection les différentes tâches et missions que les centaines de travailleurs de Golfe 1 sont repartis. La fête ainsi célébrée avec faste, place désormais au travail, afin qu'à l'heure de bilan, la même ambiance puisse prévaloir.