Algérie: Coupe d'Algérie (32es de finale) - Qualification dans la douleur du MC Oran et du NC Magra

ALGER — Les deux pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis de football, le MC Oran et le NC Magra se sont difficilement qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football, en éliminant après prolongations, leurs adversaires respectifs, l'US Béchar Djedid (3-2) et le MB Rouissat (1-0), alors que l'USM Harrach et le RC Kouba ont été les principaux qualifiés de la Ligue 2 (amateur), tout comme le petit poucet de l'épreuve, le MJ Arzew, club de la Régionale 1, à l'issue des 32es de finale disputés samedi.

A Béchar, le MC Oran a souffert devant les locaux de l'USBD avant d'arracher leur billet des 16es à la 120e minute grâce au sauveur Karim Aribi, auteur d'un doublé, alors que le 2e club de la ville de Béchar, a réussi à chaque fois de revenir à la marque avant cette fatidique dernière minute, au moment où le match sedirigeait vers la fatidique série des tirs au but.

Le NC Magra n'a pas eu également la partie facile devant le leader de la Ligue 2 (Groupe: Centre-Est) le MB Rouissat. Ce dernier a tenu la dragée haute avant de s'incliner durant les prolongations en concédant le but fatal à la 100e minute.

Le 3e club de l'élite qualifié ce samedi, MC El-Bayadh s'est contenté du strict minimum en l'emportant (1-0) devant Nasr El-Fadjoudj (Inter-Régions) sur un but inscrit en fin de match (83e).

La ligue 2 a réussi ce samedi à placer cinq qualifiés pour le prochain tour, dont l'USM Harrach et le RC Kouba, qualifiés aux dépens du NA Hussein-Dey (1-0) et du GC Mascara (2-0). Les Harrachis doivent une fière chandelle à leur gardien, l'ex-international Faouzi Chaouchi qui a stoppé un penalty tiré par Ben-Yahia (23e).

En revanche, le RCK n'a pas eu la tâche difficile face au Ghali en plantant un but par mi-temps grâce à Kermiche (43e) et Yacef (57e). Toutefois Harrachis et Koubéens auront une tâche assez difficile aux 16e en affrontant respectivement la JS Saoura à Alger, et la JS Kabylie à Tizi-Ouzou.

Les autres heureux qualifiés de la Ligue 2 sont, l'ESM Koléa, l'US Chaouia et la JSD Jijel qui espèrent sauver leur saison par un bon parcours dans cette épreuve populaire qu'est la Coupe.

Le MJ Arzew club de la Régionale 1 reste le grand héros de ce tour en sortant son homologue de la même division, le MC Abiod Sidi Cheikh sur le score 2 (2-1) après prolongations, et qui aura l'honneur d'affronter aux 16es un cador de l'élite, le CS Constantine ou l'O.Akbou.

Trois clubs de la division inter-régions ont passé avec succès ce tour, il s'agit de la JSM Béjaia, de USM Sétif, de l'AE El-Eulma (IR) qui rejoignent les sept autres qualifiés la veille (vendredi).

Avant le déroulement des cinq derniers matchs des 32e de finale, deux clubs de Ligue 1 ont déjà fait leurs valises à savoir: l'ASO Chlef, détentrice de la Coupe d'Algérie en 2023 par le pensionnaire de la division "Inter-Régions", l'IRB El-Kerma (1-2) et l'USM Khenchela éliminée par la JS Saoura (2-1 - a. prolongations).

Un total de 27 clubs ont décroché jusque-là leurs tickets : 8 clubs de Ligue1, 8 Ligue 2, 10 de l'Inter-Régions et un club de la Régionale 1.

Les rencontres des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football 2024-2025, se poursuivront jusqu'au 25 janvier prochain, avec le dernier match au programme qui mettra aux prises à Béjaia, les deux clubs de Ligue 1, l'Olympique Akbou au CS Constantine.