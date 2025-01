Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 janvier 2025

Nord-Kivu : Masisi-centre passe sous occupation du M23

Masisi centre, chef-lieu du territoire du même nom est passé, ce samedi 4 janvier, sous occupation des rebelles du M23.

Selon des sources locales, ces insurgés contrôlent cette cité, après de violents combats qui opposent, depuis vendredi, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda aux FARDC appuyés par les Wazalendo dans ce territoire.

Un afflux de déplacés est observé aux alentours de l’Hôpital général de Masisi alors que d’autres encore ont pris la direction de Nyabiondo, Bukombo et diverses directions pour se mettre à l'abri. (Source mediacongo)

Mali : Arrestation d’un important chef terroriste de l’EIS à Gao

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) enchaînent les succès contre l’État Islamique au Sahel (EIS) avec l’arrestation de Mahamad Ould Erkehile, alias Abou Rakia, un haut responsable du groupe terroriste, quelques semaines seulement après la reddition de deux combattants dans le Gourma.

L’opération de neutralisation s’est déroulée le 3 janvier dans le secteur d’Amasarakad, à 120 kilomètres de Bourem (région de Gao). Selon l’État-Major Général, plusieurs combattants ont été neutralisés et du matériel militaire, notamment des composants d’engins explosifs improvisés, a été saisi.

Le suspect était recherché pour son implication présumée dans de nombreuses exactions contre les populations civiles dans les régions de Ménaka et Gao, dans le nord du pays. Il est notamment accusé d’avoir participé à l’attaque du village d’Inwelan en février 2018, marquée par l’incendie d’un Coran. (Source apanews)

Gabon : Premier Conseil des ministres de 2025 ce dimanche 05 janvier

Le premier Conseil des ministres de l’année 2025, convoqué ce dimanche 5 janvier à 15 heures par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, se tient dans un contexte marqué par des attentes croissantes. Cette session s’annonce cruciale, alors que le pays vient entamer la révision des listes électorales, une étape clé dans la préparation des élections promises pour cette année.

Ce Conseil des ministres, le premier de la nouvelle année, intervient quelques semaines après la promulgation de la nouvelle Constitution, votée par référendum le 16 novembre 2024. L’adoption de cette charte fondamentale constitue une avancée notable dans le processus de transition amorcé le 30 août 2023. Désormais, les regards se tournent vers la mise en œuvre concrète des réformes structurelles promises. (Source GabonMediaTime)

Électricité : 3 pays dont le Togo sommés de régler une dette de 5,7 millions de dollars au Nigeria

La Commission Nigériane de Régulation de l’Électricité (NERC) a récemment publié un rapport dévoilant une dette cumulée de 5,7 millions de dollars liée aux factures d’électricité impayées au troisième trimestre de 2024. Cette somme est due par trois pays ouest-africains : le Togo, le Bénin et le Niger.

Selon la NERC, ces arriérés de paiement pourraient entraîner des mesures drastiques, notamment une suspension partielle ou totale de la fourniture d’électricité à ces pays débiteurs. Le rapport précise qu’un total de 12,19 millions de dollars de factures avait été émis auprès de six sociétés débitrices dans la région, mais seuls 6,49 millions de dollars ont été réglés à ce jour. (Source togoactualité)

Elections 2025 au Burundi : Des listes de candidats recalées

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a rejeté les listes de candidats députés de la nouvelle coalition « Burundi Bwa Bose » ainsi que celles soumises par d’autres partis politiques. Selon la coalition, la Ceni invoque comme motif le fait que certains candidats, y compris l’opposant Agathon Rwasa, occupent toujours des sièges à l’Assemblée nationale sous l’étiquette du parti CNL, auquel ils appartiennent toujours.

La commission estime que leur inclusion contrevient à l’article 112 du Code électoral ainsi qu’à l’article 7 de la loi sur les partis politiques. Cependant, des juristes estiment que ces articles ne constituent pas une base légale suffisante pour justifier ce rejet. (Source Iwacu)

Côte d’Ivoire : Des sœurs siamoises séparées avec succès grâce à une opération de 17 heures

En Côte d’Ivoire, deux sœurs siamoises, Marie et Grâce, sont nées il y a six mois, reliées par le ventre, une condition extrêmement rare qui menaçait gravement leur santé. Leur seule chance de survie était une opération de séparation.

À Abidjan, précisément à l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, une équipe médicale franco-suisse, venue bénévolement dans le cadre de la Chaîne de l’Espoir, a relevé ce défi médical hors norme. Après 17 heures de chirurgie délicate, l’opération s’est soldée par un succès. (Source beninwebtv)

Burkina Faso : Cinq VDP tués dans une attaque

Cinq supplétifs civils de l'armée Burkinabè ont été tués lors d'une attaque djihadiste dans le centre-est du pays, selon des sources sécuritaires et locales.

Jeudi, "une position avancée des forces de sécurité, composée essentiellement de Volontaires pour la Défense de la Patrie, a été prise pour cible par des groupes armés terroristes dans la zone de Gnangdin", près des frontières du Ghana et du Togo, rapporte l’AFP citant une source sécuritaire, selon laquelle une riposte « a mis en déroute l'ennemi ». (Source VOA Afrique)

Au Maroc, l’amnistie fiscale permet de régulariser un montant record de 9,6 milliards d’euros

Les particuliers fraudeurs avaient un an pour se mettre en règle avec le fisc marocain. L’opération va rapporter 500 millions d’euros à l’Etat.

Le fisc marocain l’avait qualifiée avec pudeur de « régularisation volontaire ». L’amnistie fiscale de 2024, mesure phare du gouvernement libéral d’Aziz Akhannouch, a abouti aux déclarations de plus de 100 milliards de dirhams d’avoir (9,6 milliards d’euros) , selon un bilan officieux établi par la presse marocaine auprès de la direction générale des impôts, mercredi 1er janvier.

Le montant dépasse toutes les prévisions et constitue un record, étant vingt fois supérieur à celui obtenu lors de la précédente amnistie de 2020. En comparaison, celle proposée en France entre 2014 et 2017 avait permis de régulariser 32 milliards d’euros en quatre ans. (Source Lemonde Afrique)

Sénégal : Hausse de 13% des recettes douanières en 2024

En 2024, les recettes douanières du Sénégal ont atteint 1 613 milliards de FCFA, marquant une augmentation de 13% par rapport à 2023. Cette progression de 186,4 milliards de FCFA est due à la modernisation des procédures et à la lutte renforcée contre la fraude. Les réalisations en matière de lutte contre la fraude ont atteint 67,8 milliards de francs CFA à fin novembre 2024, contre 28,3 milliards à fin décembre 2023, soit une hausse de 139,5%.

Les droits de douane et les taxes collectés par l’administration douanière sénégalaise ont atteint 1 613 milliards de francs CFA en 2024, contre 1 426,6 milliards en 2023, marquant une hausse de 13%. Cette progression est attribuée à la modernisation des procédures douanières, à la digitalisation et au renforcement de la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. (Source Africa 24)

CAF : De lourdes sanctions pour les clubs et fédérations africaines !

La Confédération Africaine de Football (CAF) a frappé fort. Le Comité de Discipline de l’instance dirigeante du football africain a rendu publiques la semaine dernière, de lourdes sanctions à l’encontre de plusieurs clubs et fédérations nationales, suite à des incidents survenus lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations et des compétitions interclubs.

Ces sanctions font suite à une série d’incidents regrettables qui ont émaillé les récentes rencontres, a appris Lebledparle.com. Parmi les infractions les plus récurrentes, figurent en bonne place :

Violences en stade : Des supporters de plusieurs clubs ont été impliqués dans des jets de projectiles, des envahissements de terrain et l’utilisation de fumigènes, notamment le CS Sfaxien, l’USM Alger, le CR Belouizdad et le FAR de Rabat. (Source LeBledParle)