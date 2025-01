Afrique de l'Ouest: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 janvier 2025

Présidentielle 2026 au Bénin : Kemi Seba annonce sa candidature avec trois options

L’activiste et leader panafricaniste béninois Kemi Seba a officiellement annoncé son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin ce dimanche 5 janvier 2025.

Cette déclaration de candidature fait suite à « des mois, pour ne pas dire des années, de réflexion », selon ses propres termes. Par cette décision, l’activiste entend répondre aux « demandes insistantes » de ses partisans et se positionne comme une alternative face à ce qu’il qualifie de « captivité institutionnelle » du pays. (Source Beninwebtv)

Tchad : «sit-in» de femmes à Ndjamena pour dénoncer le viol collectif d’une jeune fille de 17 ans

Dans la nuit du 1er janvier, après avoir passé la soirée au festival Dari, l'adolescente de 17 ans a été agressée par plusieurs hommes sur son chemin du retour. Ce viol collectif fait polémique dans le pays et les associations féministes continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux. La Ligue tchadienne des droits des femmes a choisi de faire un sit-in à quelques mètres du festival Dari.

« C’est là que la jeune femme de 17 ans a été violée », dit Ramenda Gonga Union, secrétaire générale adjointe de la Ligue tchadienne des droits des femmes (LTDF). C’est sur le rond-point en face du palais du 15-Janvier, là où se tient le festival Dari, que les militantes de la LTDF, se sont données rendez-vous. Un lieu symbolique pour mieux se faire entendre explique Menody Romance, une militante de l'association. (Source RFI)

L'armée malienne annonce l'arrestation d'une figure de l'Etat islamique

L'armée malienne a affirmé samedi avoir arrêté deux "terroristes", dont "un chef de premier plan" de l'organisation jihadiste État islamique au grand Sahara (EIGS), et tué plusieurs de ses combattants dans une opération la veille dans le nord du pays.

Dans un communiqué, l'armée "confirme l'arrestation de Mahamad Ould Erkehile alias Abou Rakia et récemment Abou Hach, un chef de premier plan de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS)". (Source VOA Afrique)

Exploitation illégale des minerais en RDC : encore 3 Chinois arrêtés avec des lingots d'or et des centaines de milliers de USD au Sud-Kivu

Les services de sécurité de la province du Sud-Kivu ont arrêté des sujets chinois avec des lingots d'or et des centaines de milliers de dollars américains.

D'après les informations parvenues à votre rédaction, trois sujets chinois sont attrapés dans une mafia d'exploitation illégale et illicite d'or. Les services en province ont confisqué 10 lingots d'or, et 800.000 dollars américains venant de ces hommes de la mafia.

En décembre 2024, 17 Chinois ont été arrêtés suite à l'exploitation illégale des minerais à Walungu, au Sud-Kivu. Ces malfaiteurs ont été expulsés clandestinement quelques jours plus tard du sol congolais, par la DGM -Direction Générale de Migration-. (Source mediacongo)

Gabon : Reprise des prestations pour les assurés CNAMGS dès ce lundi

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce dimanche 5 décembre 2024 que le Syndicat des Pharmaciens du Gabon a annoncé la levée de la suspension de la dispensation des médicaments pour les assurés CNAMGS. Une décision intervenue après la garantie offerte par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Après plusieurs jours de suspension, les assurés de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) pourront à nouveau se procurer leurs médicaments en pharmacie. L’annonce a été faite par le Syndicat des pharmaciens du Gabon (SYPHARGA), au terme d’une rencontre décisive avec le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source GabonMediaTime)

Côte d’Ivoire/Accusations diffamatoires : Une plainte déposée contre Cissé Seint pour cyberharcèlement

La tension monte entre une personnalité publique et Cissé Seint, un internaute connu pour ses attaques répétées sur les réseaux sociaux. La victime, Karim Ouattara, Dga de Lonaci, visiblement excédée par une série d’accusations diffamatoires, a annoncé son intention de saisir la justice dès le samedi 4 janvier 2025.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, elle a retracé l’historique des attaques de Cissé Seint, qu’elle qualifie de "mensongères et calomnieuses". Selon ses propos, en 2020, Cissé Seint avait déjà propagé de fausses informations à son sujet avant de demander pardon en privé. (Source fratmat)

Cédéao : Karamoko Jean-Marie Traoré défend un « acte de survie »

Confirmant la décision de quitter la Cédéao, le ministre burkinabè des Affaires étrangères a tenté de rassurer sur la préservation des acquis en matière de libre circulation et mis en avant une stratégie de développement endogène pour le Sahel.

Le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean Marie Traoré a défendu samedi à la télévision nationale la décision des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de se retirer de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

« C’est en toute conscience et après mûre réflexion » que les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont pris cette décision, a déclaré le ministre, la qualifiant d’« acte de survie » face à ce qu’il décrit comme un « confinement économique, financier et politique » imposé par l’organisation régionale, notamment au Niger. (Source apanews)

Afrique : 2200 migrants décédés ou disparus en en traversant la Méditerranée en 2024

Plus de 2200 migrants sont morts en traversant la Méditerranée en 2024, tentant de rejoindre l’Europe avec près de 1 700 vies perdues sur la seule route de la Méditerranée centrale entre la Libye et l’Italie selon l’ONU. Cette tendance haussière est le résultat d’une combinaison de facteurs économiques, politiques, sociaux et environnementaux, poussant à l’immigration irrégulière.

La migration des Africains vers l’Europe est un phénomène qui a pris de l’ampleur ces dernières années. Cette tendance, qui englobe des millions de personnes, est le résultat d’une combinaison de facteurs économiques, politiques, sociaux et environnementaux. En 2024, plus de 2 200 personnes sont mortes ou disparues en traversant la Méditerranée alors qu’elles tentaient de fuir leur pays pour rejoindre l’Europe, selon un communiqué de l’Unicef, daté du 1er janvier 2025. (Source Africa 24)

Burkina Faso : L’armée neutralise au moins une trentaine de terroristes dans les Banwa

L’armée burkinabè a éliminé en ce début d’année, au moins, une trentaine de terroristes retranchés dans des bois de Solenzo. L’opération « Zéro terroriste dans les brousses de Solenzo » a aussi permis de récupérer beaucoup de matériels dont des motos Apsonic, un tricycle, 19 téléphones et 80 détonateurs d’engins explosifs.

Depuis le 1er janvier 2025, alors que la population célébrait la nouvelle année, les éléments du 18ᵉ Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont investi les brousses de Solenzo pour débusquer les terroristes. (Source Burkina 24)

EFEST AFRICA 2024 : DAKAR, Nouveau hub du gaming et de la culture geek

Dakar a vibré, ce week-end, au rythme de la 1ère édition d’Efest Africa, un événement inédit dédié au gaming et à la culture geek. Organisé par l’association Sénégalaise des Gamers SENGAMES au Musée Théodore Monod, ce festival a rassemblé des passionnés de tous âges, confirmant la place croissante du Sénégal dans l’univers des nouvelles technologies et du divertissement numérique.

En seulement deux jours, Efest Africa a réussi à réunir plus de 1 500 participants, séduits par une programmation variée dont 4 panels de haut niveau, abordant des thèmes essentiels tels que l’éducation, la formation dans le secteur des jeux vidéo, la création africaine et les perspectives pour l’Afrique dans les Jeux Olympiques d’esport, 7 expositions mettant en avant les talents locaux, dont le Game Hub Sénégal et ses startups innovantes. (Source RTS)