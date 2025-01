Afrique: Les athlètes éthiopiens ont remporté les titres du marathon de Xiamen avec de nouveaux records de parcours

Addis Abeba — Les Ethiopiens Dawit Wolde et Ruti Aga ont remporté dimanche les titres respectifs masculin et féminin, tous deux avec de nouveaux records de parcours, au marathon de Xiamen 2025.

Dawit a réalisé un temps gagnant de deux heures, six minutes et six secondes, battant le précédent record de 2:06:19 établi par le Kenyan Moses Cheruiyot Mosop en 2015. Tebello Ramakongoana, du Lesotho, a remporté l'argent, 12 secondes plus tard, tandis qu'un autre coureur éthiopien, Asefa Boki Kebebe, a décroché le bronze en 2:06:32.

« Le parcours est incroyable et agréable. Nous avons la chance d'avoir participé au marathon de Xiamen cette saison et le temps est agréable. J'aime cette course car l'ambiance est bonne et elle est bien organisée. Je reviendrai », a déclaré Wolde. Ruti Aga a remporté le titre féminin avec un temps de 2:18:46, battant ainsi l'ancien record du parcours de 2:19:52 établi par sa compatriote Mare Dibaba Hurrsa en 2015. Gutemi Shone et Fikrte Wereta, également d'Éthiopie, ont terminé deuxième et troisième respectivement.

Le marathon de Xiamen a obtenu le label World Athletics Elite Platinum en 2021.

L'événement de cette année a attiré 35 000 concurrents de 46 pays et régions, a-t-on indiqué. Le marathon international de Xiamen 2025 est une course de marathon annuelle organisée par le gouvernement municipal de Xiamen dans la ville côtière de Xiamen dans la province du Fujian, en Chine.