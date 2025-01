Congo-Kinshasa: Sankuru - Le diocèse de Tshumbe menacé d'écroulement à la suite de l'avancée des érosions

La mission catholique de Tshumbe, territoire de Lubefu (Sankuru) est menacée, depuis quelques jours, d'écroulement à la suite de l'avancée des têtes d'érosion.

L'évêque de ce diocèse et le député national Hyppolite Djongambo ont lancé, samedi 4 janvier, ce cris d'alerte pour que des moyens conséquents soient débloqués pour stopper l'avancée de ces érosions.

Selon des sources locales, à la tombée de chaque pluie diluvienne, ces ravins avancent à grand pas et ils ont déjà fait écrouler plus dix maisons et leurs propriétaires sont désormais sans abris.

« Ma maison est même engloutie et disparue, aujourd'hui nous dormons à a belle étoile. On n'a même pas où résider. Nous avons une situation difficile pour vivre à Tshumbe. Avant-hier comme il y a eu la pluie, plus de 10 maisons sont écroulées aux quartiers Loombe 1 et 2 », a noté Mgr Vincent Tshomba Shamba.

Ce prélat catholique s'est dit inquiet de cette situation qui, selon lui, nécessite des gros moyens.

C'est pour cette raison, ajoute-t-il, nous voulons nous adresser aux instances supérieures de la nation, au gouvernement particulièrement :

« Nous avons déjà vu quelques signes de bonne volonté et nous pensons que les mêmes moyens peuvent être investis aussi à Tshumbe parce que cette cité est menacée dangereusement par les érosions ».

Dans une correspondance adressée, il y a deux semaines, au ministre des Travaux Publics et Infrastructures, le député national Hyppolite Djongambo avait sollicité une intervention urgente.

« A chaque pluie, des ravins avancent de 10 mètres, et risquent de couper des quartiers entiers. Des maisons sont suspendues et prêtes à basculer vers l'inconnu », a-t-il alerté.

Ces érosions, une trentaine, ont déjà coupé en deux la route Tshumbe-Lodja, Katakombe et Lusambo.