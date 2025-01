Angola: Malanje compte 13 nouvelles municipalités

Malanje — La province de Malanje compte officiellement 13 nouvelles municipalités depuis mercredi, dans le cadre de la nouvelle Division administrative politique (DPA) du pays, créée par le décret présidentiel 268/24 du 29 novembre.

Il s'agit de Cambo Sunjinje, Cateco Cangola, Mbanji Ya Ngola, Muquixe, Pungo a Ndongo, Ngola Luije, Quihuhu, Quitapa, Xandel, Capunda, Cuale, Milando et Quéssua.

Avec ces dernières, Malanje est actuellement la province du pays qui compte le plus de municipalités (27), dont une de type A (Malanje), deux de type B (Calandula et Cacuso), deux de type C (Cangandala et Cambundi Catembo), trois de type D (Kiwaba Nzoji, Kunda-dya-Base et Quela) et 19 de type E.

Malanje, siège de la province du même nom, est la municipalité la plus peuplée et la plus grande, avec 2.339 kilomètres carrés et une population estimée à 679.955 habitants.