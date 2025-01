Maroc: Conférence internationale sur le networking, les systèmes intelligents et la sécurité

La 8ème édition de la Conférence internationale sur le networking, les systèmes intelligents et la sécurité (NISS) se tiendra, les 10 et 11 avril à Tanger et Chefchaouen, à l'initiative de l'Association méditerranéenne des sciences et du développement durable.

Cette conférence, organisée en partenariat avec la Faculté des sciences et techniques (FST) de Tanger, invite les chercheurs et experts industriels à soumettre des manuscrits présentant les développements récents dans les domaines de communication informatique, des réseaux sans fil/mobiles, des systèmes d'information, des systèmes intelligents et de la sécurité, indique un communiqué de l'Université Abdelmalek Essaâdi.

L'objectif principal de cette conférence, axée sur les divers aspects des progrès dans les systèmes intelligents, la sécurité et les technologies de réseau, est d'améliorer les recherches en atteignant la plus haute capacité et d'encourager les discussions ouvertes sur les récents progrès dans les communications informatiques et les technologies de l'information.

Selon les organisateurs, les actes de la conférence seront publiés dans une édition spéciale.