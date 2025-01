Congo-Kinshasa: La coopérative des cultivateurs de cacao de Tshopo satisfaite de sa production agricole 2024

La coopérative des cultivateurs de cacao de la province de la Tshopo juge satisfaisante la production agricole 2024. Cette association regroupe 1680 agriculteurs et dispose de 4000 hectares de terre mise en valeur. Selon le Président de cette coopérative, Dominique Kasimba, plusieurs centaines d'hectares de cacaoyers ont été cultivés et des centaines de tonnes de maïs produites.

« L'année qui vient de s'achever on a eu à mettre en place plus de 700 hectares de cacaoyer et on a eu à produire quelques centaines de tonnes de maïs qu'on a consommées localement », a-t-il déclaré, en cette fin de semaine, à Radio Okapi.

Dominique Kasimba indique que la coopérative des cultivateurs de cacao a été confrontée à plusieurs défis qu'elle a pu relever :

« Il faut savoir que les Tshopolais n'étaient pas disposés à faire les cultures pérennes, on est arrivé quand même à convaincre la population à pouvoir adhérer à cette politique, à cette action de planter le cacao dans les zones de jachères ».

Cette campagne en faveur des cultures pérennes poursuit deux buts majeurs, explique le président de la coopérative des cultivateurs de cacao de la province de Tshopo:

« C'est de pouvoir reboiser les espaces des jachères où la population a eu à utiliser des espaces là pour produire des cultures vivrières depuis des années et nous nous sommes fixés comme objectif de pouvoir remettre les arbres dans ces endroits-là et en même temps nous avons poursuivi un but socio-économique, améliorer le revenu des paysans, développer l'économie locale, alors ces défis sont en train d'être relevés parce que d'abord déjà les bénéficiaires du premier projet qu'on a fait on produit les maïs que mon entreprise est en train de transformer localement, ce qui nous a permis nous d'avoir la matière première pour transformer la semoule de maïs blanche et la semoule de maïs jaune ».