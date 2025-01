Congo-Kinshasa: Les enseignants de Oshwe et Kutu impayés depuis 2 mois (Syndicat)

Les enseignants de la province éducationnelle Maï-Ndombe 3 n'ont pas fêté le nouvel an faute de moyens financiers, car ils sont impayés depuis deux mois, a dénoncé, vendredi 3 janvier, Giscard Mbukela, président de leur intersyndicale. Cette province éducationnelle comprend les territoires d'Oshwe et Kutu.

D'après lui, la Caritas qui assure leur paie, ne le fait que d'une manière irrégulière, perturbant ainsi la qualité de l'enseignement.

Dans un entretien vendredi à Radio Okapi, le président de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Maï-Ndombe 3, a déclaré que la situation salariale des enseignants des territoires d'Oshwe et de Kutu, payés par la Caritas Congo, reste très préoccupante pour le moment.

Giscard Mbukela affirme que jusqu'à ce jour, ces derniers n'ont pas encore perçu leurs salaires du mois de novembre et de décembre dernier.

En conséquence, ces professionnelles de la craie ont passé les festivités de nouvel an dans la méditation, déplore-t-il.

« C'est déplorable. La Caritas dit n'avoir pas reçu l'argent du gouvernement congolais pour nous payer. C'est une confusion totale. A tel point que les enseignants ont fêté sans argent. Il n'y a pas eu fête, il y a eu une sorte de deuil, on a fêté dans la méditation », s'est plaint Giscard Mbukela.

A en croire ce syndicaliste, cela fait plus de 5 ans que les enseignants de ce coin de la province de Maï-Ndombe souffrent toujours des retards récurrents et des irrégularités dans le paiement de leurs salaires. Une situation qui, selon lui, crée un malaise social et met en péril la qualité et la gratuité de l'enseignement primaire.

« Il y trop de mouvements de grève, il y a trop d'irrégularités, et tout ça, ça menace et la qualité et la gratuité de l'enseignement. C'est pourquoi nous demandons à l'état de prendre ses responsabilités en mains. Et de délocaliser la paie des enseignants de la province du Maï-Ndombe de la Caritas vers une autre banque payeuse », a plaidé le président de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Maï-Ndombe 3.

Les efforts de Radio Okapi pour avoir la réaction de la Caritas Maï-Ndombe à ce sujet, sont restés vains.