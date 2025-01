Afrique: L'Éthiopie peut mener l'intégration économique en Afrique de l'Est - Analyste américain

Addis Abeba — L'Éthiopie peut être le fer de lance de l'intégration économique régionale en Afrique de l'Est en tirant parti de son économie en croissance et en se concentrant sur la réduction de la pauvreté, a affirmé à ENA l'analyste politique et économique américain, Laurence Freeman.

Avec environ 120 millions d'habitants, l'Éthiopie a le potentiel d'utiliser sa croissance économique pour étendre l'intégration au reste de la région et élever le niveau de vie dans les pays voisins, a-t-il ajouté.

À cet égard, les progrès réalisés récemment par l'Éthiopie et la Somalie devraient être portés à un niveau supérieur d'intégration économique régionale pour améliorer la vie des populations de ces pays et de la région, a suggéré Freeman.

Selon l'analyste, l'évolution des relations entre l'Éthiopie et la Somalie, notamment les réunions de haut niveau et les échanges diplomatiques, a considérablement réduit le risque de conflit, que certains acteurs extérieurs tentaient activement de provoquer.

« Les progrès réalisés au cours des derniers mois sont très importants. Je pense qu'ils doivent être encore développés. Pendant la majeure partie de l'année 2024, de nombreux acteurs politiques et pays ont tenté de provoquer un conflit militaire entre l'Éthiopie et la Somalie. »

L'analyste américain a noté que l'Éthiopie assure la sécurité en Somalie depuis de nombreuses années, à la fois dans le cadre de la force de l'Union africaine et dans l'autre sens pour soutenir la lutte contre Al Shabab.

« Les Éthiopiens sont une armée très bien organisée, et la Somalie s'est appuyée sur les forces militaires éthiopiennes pour lutter contre l'extrémisme violent. Ce processus doit se poursuivre et des efforts sont actuellement en cours de discussion.

Avant les récents accords entre les dirigeants somaliens et éthiopiens, certains réclamaient le retrait des troupes éthiopiennes de la force de l'UA qui aurait été une erreur », a-t-il révélé.

Freeman a également souligné la nécessité de donner la priorité à l'intégration économique dans toute la région, englobant la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et d'autres pays d'Afrique de l'Est.

« Nous devons maintenant passer à un niveau supérieur, et ce niveau signifie que nous devons parvenir à une intégration économique dans toute la région. Et cela signifie que ces nations doivent travailler ensemble pour promouvoir la croissance économique. La question la plus importante est d'élever le niveau de vie des personnes vivant dans la pauvreté dans ces régions. »