Ethiopie: Les liens forts dans la coopération éducative entre le pays et l'Inde sont cruciaux - Ministre d'état de l'éducation

Addis Abeba — La relation historique entre l'Éthiopie et l'Inde prospère dans des domaines multiples, car les liens forts dans le secteur de l'éducation restent cruciaux, a déclaré le ministre d'État à l'Éducation, Kora Tushune.

Les longues années de coopération éducative entre les deux pays et la contribution des enseignants indiens au développement de l'éducation éthiopienne ont été commémorées aujourd'hui à l'ambassade de l'Inde en Éthiopie.

L'événement a connu une grande participation du gouvernement éthiopien, des établissements d'enseignement et des professeurs/enseignants indiens et de ceux qui ont bénéficié du Conseil indien des relations culturelles (ICCR) et des bourses ITEC, en plus des experts en la matière et des amis des médias.

A l'occasion, le ministre d'État de l'Éducation, Kora Tushune, a noté que l'Inde et l'Éthiopie entretiennent l'une des relations diplomatiques les plus anciennes au monde.

Il a affirmé que la coopération multiforme et les relations amicales en cours entre les deux pays devraient continuer à prospérer et à se développer à l'avenir.

Selon lui, la coopération dans les domaines de l'éducation reste cruciale dans l'histoire de l'éducation moderne en Éthiopie.

Le rôle central joué par les enseignants indiens dans l'expansion sans précédent de l'enseignement supérieur éthiopien depuis les années 1990 ne sera jamais oublié par le ministère de l'Éducation, le gouvernement et le peuple éthiopiens, a-t-il expliqué.

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons les longues années de coopération éducative entre les deux pays et commémorons la contribution des enseignants indiens au développement de l'éducation éthiopienne, nous devons penser au-delà de ce que nous avons accompli et être attentifs aux problèmes et aux demandes émergents qui nécessitent notre collaboration continue. »

Selon le ministre d'État, l'éducation éthiopienne en général et l'enseignement supérieur en particulier sont confrontés à de nombreux défis qui nécessitent le renforcement de la coopération et du partenariat indiens dans le secteur.

L'Inde présente un contexte et une opportunité appropriés pour l'Éthiopie et l'Afrique dans plusieurs domaines d'efforts de développement, a déclaré Kora, ajoutant que le pays dispose d'une riche expérience et de technologies qui peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de l'éducation.

L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a déclaré que l'éducation de qualité, le développement des compétences et l'autonomisation des jeunes sont les éléments clés pour réaliser l'ambitieux programme économique local de l'Éthiopie.

Le capital humain étant le plus grand atout de l'Éthiopie comme de l'Inde, il est important de tirer parti de ce capital humain, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que le partage de l'expérience réussie de l'Inde est également essentiel.

Les relations diplomatiques entre l'Inde et l'Éthiopie ont été établies en 1948, après l'indépendance de l'Inde.

Au fil des ans, ce lien profondément enraciné s'est développé pour inclure une coopération significative sur les initiatives multilatérales, l'éducation et le renforcement des capacités, l'investissement et le commerce, entre autres.