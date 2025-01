Congo-Kinshasa: CAF/Ligue des champions - Maniema Union s'incline devant l'AS FAR

L'AS FAR du Maroc a battu l'AS Maniema Union de la RDC sur le score de 2 buts à 0 dans la soirée de samedi 4 janvier au Kenitra Stadium dans un match comptant pour de la 4è journée de la Ligue des champions africaine 2024-2025.

Tout était fait et dit en première période, avec le but de Khalide Ouarkhane, à la 12è minute de jeu, sur un centre croisé de To Carneiro ; puis avec la seconde réalisation inscrite par Amine Zouhzouh d'un coup franc direct puisant. Le score à la pause était de 2 buts à 0.

Les hommes de Papy Kimoto n'ont pas été réalistes une nouvelle fois devant le but, surtout en seconde période avec 8 tirs tentés dont 2 cadrés.

A cause de cette défaite, AS Maniema Union occupe désormais la 4e et dernière place du groupe B avec 3 points alors qu'AS FAR solidifie sa 1ere place avec 8 points. Mamelodi Sundonws reste 2e avec 5 points après sa défaite d'un but à zéro contre Raja Casablanca, qui monte à la 3e place avec 4 points.