Ile Maurice: Un ado de 14 ans meurt après un accident de «quad bike»

Fin tragique le 3 janvier pour Bentley Cylandrie, 14 ans. Cet ado pilotait un quad bike lorsqu'il a perdu le contrôle de l'engin et a percuté un mur à l'angle des rues Jean Lebrun et Colonel Maingard, à Barkly, Beau-Bassin. Le mineur, qui habite la région, avait été conduit d'urgence à l'hôpital Victoria à Candos par des volontaires et la police n'avait pas été informée. Ce n'est que lorsque Bentley Cylandrie a succombé à ses blessures que la police a pris connaissance du cas. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police a attribué son décès à une fracture du crâne.

Les proches de l'adolescent, qui fréquentait le collège La Confiance, sont encore sous le choc, ainsi que la communauté de Barkly. Son père, Alain, explique que Bentley avait pris le quad bike d'un ami. «Li ti al dan enn ti fet, apre li ti pran sa pou enn kamarad... Ou kone zanfan sa malerezman inn al ariv sa, personn pann atann pou ariv sa», confie-t-il, affligé. Il ajoute que Bentley était obéissant et respirait la joie de vivre. L'adolescent faisait aussi partie du 8th Lower Plaines Wilhems Scout Group, Beau-Bassin. Ses funérailles ont eu lieu à la mijournée hier.

La police dit avoir averti des parents dans Barkly de ne pas autoriser leurs enfants à faire du quad bike dans la rue et rappelle que piloter cet engin sur la voie publique constitue une infraction à la Road Traffic Act de «using unregistered vehicle on public road».

Sur nos routes. Les accidents en baisse par rapport à 2023

La police rapporte que, du 1eᣴ janvier au 31 décembre 2024, 123 accidents ont été enregistrés faisant 132 morts. En 2023, 130 accidents mortels avaient été recensés, causant 138 décès. Par ailleurs, selon les statistiques, les accidents sont plus fréquents entre 18 h et minuit. Une grande majorité des victimes sont âgées de 26 à 50 ans. 116 hommes et 16 femmes y ont laissé la vie en 2024. Par ailleurs, pendant le mois de décembre, 344 conducteurs ont été interceptés sous l'influence de l'alcool et 89 conducteurs sous l'effet de produits illicites. Voir ci-contre un tableau comparatif de 2023 et 2024.

Roche-Bois. Un homme percuté mortellement

Un homme, non identifié à l'heure où nous mettions sous presse, a été retrouvé inconscient et blessé sur l'autoroute à Roche-Bois dans la soirée du 3 janvier. Mandé, le médecin du SAMU n'a pu que constater son décès. Le même soir vers 00 h 30, un conducteur habitant Baie-du-Tombeau s'est présenté au poste de police de Roche-Bois avec son avocat et a déclaré aux enquêteurs avoir percuté le piéton. Il a subi un test d'alcoolémie négatif avant d'être placé en détention pour homicide involontaire.