Tunisie: Marché mondial de l'analyse de réseau jusqu'en 2033 - Partenariats stratégiques pour l'innovation et la croissance

L'expansion de l'industrie du commerce électronique, l'utilisation croissante de la technologie 5G, l'intégration de l'intelligence artificielle, l'urbanisation croissante, la pénétration croissante d'Internet et l'expansion de l'industrie des télécommunications stimuleront la croissance.

Le rapport « opportunités et stratégies du marché mondial de l'analyse de réseau jusqu'en 2033 », de « Research and Markets » décrit et explique le marché de l'analyse de réseau et couvre la période 2018-2023, appelée période historique, la période 2023-2028 et jusqu'à l'année 2033. Le rapport évalue le marché dans chaque région et les principales économies de chaque région.

Le marché mondial de l'analyse de réseau a atteint une valeur de près de 3,64 milliards de dollars en 2023, après avoir connu un taux de croissance annuel composé (Tcac) de 21,04 % depuis 2018. Le marché devrait passer de 3,64 milliards de dollars en 2023, à 9,72 milliards de dollars en 2028, à un taux de 21,69 %. Le marché devrait ensuite croître à un Tcac de 20,14 % à partir de 2028 et atteindre 24,32 milliards de dollars en 2033.