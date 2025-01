Soudan: Badi lance une aide alimentaire du gouvernement aux rapatriés dans les provices de Qaysan et Baw

Damazin — Le Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi, gouverneur de la région du Nil Bleu et patron du travail humanitaire et de développement dans la région, Son Excellence a inauguré dimanche la deuxième convois « Al-Wathba » des projets gouvernementaux de soutien alimentaire à destination des provinces de Qaysan et Baw, à partir de la Commission de retour volontaire pour les personnes déplacées et les réfugiés.

Le Gouverneur a expliqué que le programme de lancement de l'aide humanitaire continuera à couvrir toutes les zones au niveau de la région, expliquant que le programme d'aide s'inscrit dans le cadre de l'intérêt du gouvernement central à améliorer les moyens de subsistance des citoyens, sous les auspices du Lit-Gen Abdel. Fattah al-Burhan, président du Conseil Souverain, et son adjoint, le Lit-Gen Malik Aggar, et le Lit-Gen Ibrahim Jaber, membre du Conseil de souveraineté et le Lit-Gen Shams Eddine Kabashi, membre du Conseil de souveraineté superviseur des deux régions.

Il a exprimé son appréciation pour les positions du Mme. Salwa Adam Benya, commissaire à l'aide humanitaire au niveau fédéral, et a salué les positions du ministre de la Protection sociale et du Développement social et des commissions d'aide humanitaire et de retour volontaire dans la région.

Il a expliqué que la deuxième étape inclut (300) mille familles dans le gouvernorat de Baw, en plus de (150) mille familles dans le gouvernorat de Qaisan pour les rapatriés des pays du Soudan du Sud et de l'Éthiopie, et il a salué le rôle croissant du gouvernement fédéral et du gouvernement régional à fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin dans la région.