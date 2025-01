Cameroun: L'évêque de Bafoussam appelle à voter contre Paul Biya en 2025

Dans un discours qui marque un tournant dans les relations entre l'Église et le pouvoir politique au Cameroun, Mgr Paul Lontsié-Keune, évêque du diocèse de Bafoussam, a appelé les chrétiens à s'impliquer activement dans la gestion de la chose publique et à voter contre le régime de Paul Biya lors des élections de 2025. Cette prise de position audacieuse reflète un changement notable dans l'attitude des hommes d'Église, qui n'hésitent plus à critiquer ouvertement le gouvernement.

Un appel à l'engagement des chrétiens

Lors de son homélie, Mgr Paul Lontsié-Keune a exhorté les fidèles à ne pas rester passifs face aux enjeux politiques du pays. « Au nombre de ce que les chrétiens doivent faire, il y a leur implication dans la gestion de la chose publique », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que les choix électoraux de 2025 ne doivent pas être guidés par la complaisance ou la connivence, mais par la volonté de construire un avenir meilleur pour le Cameroun.

« Les choix électoraux à faire cette année ne doivent en aucun cas être des choix de complaisance ou de connivence : l'avenir de ce pays, à un virage décisif de son histoire, en est l'enjeu », a-t-il ajouté. Ce message clair et direct a été perçu comme un appel à voter contre le régime actuel, jugé responsable des maux qui frappent le pays.

Un tournant dans les relations Église-État

La prise de position de Mgr Lontsié-Keune s'inscrit dans un contexte où de plus en plus d'hommes d'Église critiquent ouvertement le gouvernement de Paul Biya. Ces dernières années, plusieurs évêques et responsables religieux ont appelé à un changement de régime, dénonçant la corruption, la mauvaise gouvernance et les inégalités sociales.

Cette rupture avec la tradition de neutralité politique de l'Église catholique montre à quel point la situation du Cameroun préoccupe les leaders religieux. Pour eux, il est temps que les citoyens, et en particulier les chrétiens, prennent leurs responsabilités pour orienter le pays vers un avenir meilleur.

Les enjeux des élections de 2025

Les élections de 2025 sont perçues comme un moment crucial pour l'avenir du Cameroun. Le pays est confronté à de nombreux défis, notamment la crise dans les régions anglophones, la pauvreté, le chômage et la corruption. Pour Mgr Lontsié-Keune, ces élections représentent une opportunité unique de tourner la page et d'engager des réformes profondes.

Son appel à voter contre le régime de Paul Biya est un signal fort envoyé aux fidèles, mais aussi à l'ensemble de la population camerounaise. Il rappelle que chaque voix compte et que les citoyens ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire.

Les réactions à cet appel

Les déclarations de Mgr Lontsié-Keune ont suscité des réactions contrastées. Si certains ont salué son courage et son engagement, d'autres ont critiqué cette intrusion de l'Église dans le domaine politique.

Sur les réseaux sociaux, les hashtags #LontsiéKeune et #Élections2025 ont rapidement trendé, rassemblant des milliers de commentaires et de débats. Pour de nombreux Camerounais, cet appel est un encouragement à s'engager davantage dans la vie politique et à exiger des comptes de leurs dirigeants.

L'appel de Mgr Paul Lontsié-Keune à voter contre le régime de Paul Biya en 2025 marque un tournant dans les relations entre l'Église et l'État au Cameroun. En exhortant les chrétiens à s'impliquer activement dans la gestion de la chose publique, l'évêque de Bafoussam envoie un message clair : l'avenir du pays est entre les mains de ses citoyens.

Alors que le Cameroun s'approche d'un virage décisif de son histoire, ces paroles rappellent l'importance de faire des choix éclairés et responsables lors des prochaines élections. Reste à savoir si cet appel sera entendu et si les Camerounais saisiront cette opportunité pour construire un avenir meilleur.