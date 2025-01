Tunisie: Ligue 1 -14e journée - Le ST se relance, l'USM trébuche

Après avoir concédé leur première défaite de la saison en championnat lors de la précédente journée, les Stadistes ont renoué avec la victoire, hier, en s'imposant à domicile face aux Tataouinois. De leur côté, les Usémistes ont trébuché à Métlaoui se contentant de tenir en échec leur hôte.

Il n'y a pas mieux que la victoire pour faire oublier la défaite. Maher Kanzari et ses hommes se sont fait pardonner de la plus belle des manières en remportant une large victoire, de surcroît à domicile. Une victoire remportée au détriment de leur hôte, l'USTataouine, sur le score de 3-1.

Ceci dit, le score ne reflète guère la physionomie du match, car ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par le biais de Junior Diakité à la 28'.

Les Tataouinois ont même réussi à préserver leur avantage au score jusqu'à la 70' avant que les Stadistes ne renversent la table. Et c'est Youssouf Oumarou, comme à son habitude, qui a trouvé le chemin des filets en égalisant à la 71' avant de doubler la mise sept minutes plus tard (78').

Et comme l'appétit vient en mangeant, Bilel Mejri a réussi à tripler la mise au profit du Stade Tunisien dans le temps additionnel (90'+3). Grâce à cette victoire, les Stadistes ont pu faire oublier à leurs supporters la défaite concédée lors de la journée précédente devant l'USM. D'ailleurs, c'était leur seule défaite en championnat depuis le début de la saison.

L'élan freiné...

Après une série rose ponctuée de trois victoires, les Usémistes ont vu leur élan freiné hier à Métlaoui. Les deux protagonistes ont dû se partager les points à cause d'attaques stériles. A chaque action menée et il y en a eu d'un côté comme de l'autre, les attaquants ont manqué de percussion et de tact dans les 30 derniers mètres. Et les deux protagonistes de se quitter sur un résultat nul et vierge qui n'arrange pas vraiment les affaires de l'USM.

Le troisième match de l'après-midi d'hier s'est soldé par une victoire de l'ESZ. Une courte mais précieuse victoire obtenue à domicile qui permet aux "Sang et Or" de Zarzis de coller au peloton de tête. Le but de la victoire de l'ESZ est signé Youssef Snana (67') qui passe maintenant à son 7e but marqué depuis le début de la saison.

Résultats

ESM-USM : 0-0

ST-UST : 3-1

ESZ-ASS : 1-0