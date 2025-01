Tunisie: Le virus HMPV au pays - Ce qu'il faut savoir et pourquoi il ne présente aucun risque

Le Directeur Général du Centre National de la Pharmacovigilance, le Professeur Riadh Daghfous, a précisé ce dimanche que le virus « HMPV », actuellement en circulation dans plusieurs pays, est un virus respiratoire ancien, apparu en Europe dès 2001.

Contrairement aux informations alarmistes diffusées sur les réseaux sociaux, il ne présente aucune dangerosité particulière. Il a également confirmé qu'aucun cas n'a été signalé en Tunisie.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le Professeur Daghfous a déploré la propagation d'informations erronées, accompagnées de photos et de vidéos anciennes, créant ainsi une panique injustifiée. "L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a d'ailleurs émis aucun avertissement concernant ce virus. De plus, les experts n'ont pas jugé nécessaire de développer un vaccin contre lui, étant donné qu'il suit le comportement des autres virus saisonniers, se manifestant surtout en hiver", a-t-il précisé.

Le virus « HMPV », qui affecte principalement le système respiratoire et touche particulièrement les enfants, appartient à la famille des virus responsables de la bronchiolite, une infection des plus petites voies respiratoires des poumons. Il provoque des symptômes similaires à ceux de la pneumonie, tels que toux, fièvre, congestion nasale et respiration sifflante. Bien que rare, il peut dans certains cas graves affecter les poumons.

Le Professeur Daghfous a recommandé de traiter ce virus comme tout autre virus saisonnier : consulter un médecin pour obtenir un traitement approprié et appliquer les mesures préventives habituelles pour éviter l'infection.

Il convient de noter que ces derniers jours, plusieurs médias et réseaux sociaux ont relayé des images et vidéos créant une vague de panique, suite à la propagation du virus « HMPV » en Chine et en Inde.